Харківських підприємців звільнили від сплати низки податків

30 квітня на позачерговій сесії Харківської міської ради було ухвалене рішення щодо звільнення місцевих підприємців від сплати податків за землю, нерухомість та єдиного податку для ФОП 4-ї групи. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Згідно з ухваленим рішенням, з 1 квітня по 30 червня 2024 року для фізичних, юридичних осіб і підприємців було скасовано податкове зобов’язання після нарахування орендної плати за земельні ділянки комунальної форми власності. Ставка земельного податку на ділянки фізичних і юридичних осіб становитиме 0% від їх нормативної грошової оцінки.

Також за цей період ставку податку за нерухоме майно (якщо це не земельна ділянка, яка перебуває у власності юридичних осіб) встановлено на рівні 0%.

Крім того, платникам єдиного податку четвертої групи (підприємці, які вирощують, вигодовують, виловлюють, збирають або переробляють сільгосппродукцію) надано стовідсоткове зменшення податкових зобов’язань.

Міський голова Харкова зауважив, що держава пообіцяла компенсувати втрачені кошти до місцевого бюджету, адже без такої підтримки буде неможливо зберегти економічну базу міста та розвивати там бізнес.

“Скасуванням податку на землю та нерухомість ми допоможемо нашому бізнесу, який, попри складні умови воєнного часу, працює в Харкові. У нас є певна домовленість з урядом, і за умови дотації від держави ми зможемо пролонгувати надані пільги. Таким чином будемо балансувати”, - зазначив Терехов.

За попередніми підрахунками, надані підприємцям пільги призведуть до втрати близько 1 мільярда гривень з міського бюджету Харкова.

Нагадаємо, 12 квітня було ухвалене рішення, що дозволяє звільняти бізнес на прифронтових територіях від податку на землю, податку на нерухоме майно і єдиного податку. Натомість, уряд компенсуватиме місцевим бюджетам недоотримані кошти із державного бюджету. За даними Мінфіну, загалом на 2024 рік для таких громад передбачено додаткові дотації на суму 33,4 мільярда гривень, з яких 19,3 мільярда гривень уже розподілено.

Як держава допомагає харківському бізнесу

Нагадаємо також, що 26 квітня Кабінет міністрів ухвалив рішення збільшити максимальний розмір гранту для підтримки підприємців Харкова та Харківської області у рамках програми "Власна справа". Відтепер підприємці та особи без досвіду підприємницької діяльності у регіоні можуть оформити грант від 50 до 500 тисяч гривень на старт або розвиток бізнесу.

Окрім того, Kharkiv Business Hub реалізовує проєкт "Ваучер "Quick help" за підтримки USAID та Western NIS Enterprise Fund, щоб допомогти харківському бізнесу працювати в умовах відсутності електропостачання. Підприємці на конкурсних умовах зможуть отримати генератори та термінали супутникового інтернету Starlink, для того аби мати безперебійний звʼязок та можливість працювати навіть під час аварійних відключень електроенергії.

У грудні 2023 року Харківська міська рада вирішила звільнити всіх підприємців-орендарів комунального майна від сплати оренди на період ведення активних бойових дій – із 24 лютого до 30 вересня 2022 року. При цьому для мобілізованих та тих орендарів, чий бізнес постраждав під час обстрілів, ця пільга діятиме й надалі – до припинення дії воєнного стану й три місяці після цього.