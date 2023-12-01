Харківських підприємців частково звільнили від сплати оренди комунального майна

Харківська міська рада вирішила звільнити всіх підприємців-орендарів комунального майна від сплати оренди на період ведення активних бойових дій – із 24 лютого до 30 вересня 2022 року. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

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При цьому для мобілізованих та тих орендарів, чий бізнес постраждав під час обстрілів, ця пільга діятиме й надалі – до припинення дії воєнного стану й три місяці після цього.

Як повідомили в пресслужбі міськради, йдеться про:

фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які були призвані або прийняті на військову службу після оголошення воєнного стану;

орендарів, які не використовують комунальне майно за цільовим призначенням, визначеним договорами оренди, у зв'язку з тимчасовим вилученням майна з їхнього користування.

Згідно зі звітом про виконання бюджету Харківської міської територіальної громади за 2022 рік, надходження від орендної плати за користування майном, яке перебуває в комунальній власності, торік склали 37,6 млн гривень.

Оренда комунального майна: ситуація в Києві

У квітні 2022 року рішення про звільнення орендарів комунального майна від орендної плати на час воєнного стану ухвалила Київська міська рада.

Як зазначали в Київській міській держадміністрації, цей крок зробили для зменшення фінансового навантаження на малий та середній бізнес Києва. Зокрема, йшлося про суб'єктів господарювання, яких торкнулися заборони, пов'язані з дією правового режиму.

Пізніше в столиці затвердили Методику розрахунку орендної плати за комунальне майно. Вона встановила єдині вимоги до оформлення договірних відносин для орендарів, котрі мають право на отримання об’єктів або продовження договорів оренди без аукціону.

Директор Департаменту комунальної власності КМДА Андрій Гудзь вказував, що задля зниження навантаження на орендарів ставки з окремих видів діяльності оптимізували та встановили в менших розмірах, ніж передбачено Методикою.

Водночас документ передбачає більшу кількість соціальних пільг для низки організацій та установ. Кількість організацій, яким орендну плату встановлено в розмірі 1 гривні на рік, збільшили, додавши до відповідних категорій спілки осіб з інвалідністю, громадські та благодійні організації тощо.