Харьковских предпринимателей частично освободили от аренды коммунального имущества

Харьковский городской совет решил освободить всех предпринимателей-арендаторов коммунального имущества от уплаты аренды на период ведения активных боевых действий – с 24 февраля по 30 сентября 2022 года. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

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При этом для мобилизованных и арендаторов, чей бизнес пострадал во время обстрелов, эта льгота будет действовать и дальше – до прекращения действия военного положения и три месяца после этого.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, речь идет о:

физических лицах и физических лицах-предпринимателях, призванных или принятых на военную службу после объявления военного положения;

арендаторах, не использующих коммунальное имущество по целевому назначению, определенному договорами аренды, в связи с временным изъятием имущества из их пользования.

Согласно отчету об исполнении бюджета Харьковской городской территориальной общины за 2022 год, поступления от арендной платы за пользование имуществом, находящимся в коммунальной собственности, в прошлом году составили 37,6 млн гривен.

Аренда коммунального имущества: ситуация в Киеве

В апреле 2022 года решение об освобождении арендаторов коммунального имущества от арендной платы на время военного положения принял Киевский городской совет.

Как отмечали в Киевской городской госадминистрации, этот шаг сделали для уменьшения финансовой нагрузки на малый и средний бизнес Киева. В частности, речь шла о субъектах хозяйствования, затронутых запретами, связанными с действием правового режима.

Позже в столице утвердили Методику расчета арендной платы за коммунальное имущество. Она установила единые требования к оформлению договорных отношений для арендаторов, имеющих право на получение объектов или продление договоров аренды без аукциона.

Директор Департамента коммунальной собственности КГГА Андрей Гудзь указывал, что для снижения нагрузки на арендаторов ставки по отдельным видам деятельности оптимизировали и установили в меньших размерах, чем предусмотрено Методикой.

В то же время, документ предусматривает большее количество социальных льгот для ряда организаций и учреждений. Количество организаций, которым арендная плата установлена в размере 1 гривны в год, увеличили, добавив в соответствующие категории союзы лиц с инвалидностью, общественные и благотворительные организации и т.д.