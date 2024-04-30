Харьковских предпринимателей освободили от уплаты ряда налогов

30 апреля на внеочередной сессии Харьковского городского совета было принято решение об освобождении местных предпринимателей от уплаты налогов за землю, недвижимость и единого налога для ФЛП 4-й группы. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Согласно принятому решению, с 1 апреля по 30 июня 2024 года для физических, юридических лиц и предпринимателей было отменено налоговое обязательство после начисления арендной платы за земельные участки коммунальной формы собственности. Ставка земельного налога на участки физических и юридических лиц составит 0% от их нормативной денежной оценки.

Также за этот период ставка налога за недвижимое имущество (если это не земельный участок, находящийся в собственности юридических лиц) установлена на уровне 0%.

Кроме того, плательщикам единого налога четвертой группы (предприниматели, которые выращивают, выкармливают, вылавливают, собирают или перерабатывают сельхозпродукцию) предоставлено стопроцентное уменьшение налоговых обязательств.

Мэр Харькова отметил, что государство пообещало компенсировать утраченные средства в местный бюджет, ведь без такой поддержки будет невозможно сохранить экономическую базу города и развивать там бизнес.

“Отменой налога на землю и недвижимость мы поможем нашему бизнесу, который, несмотря на сложные условия военного времени, работает в Харькове. У нас есть определенная договоренность с правительством, и при условии дотации от государства мы сможем пролонгировать предоставленные льготы. Таким образом, будем балансировать”, - отметил Терехов.

По предварительным подсчетам, предоставленные предпринимателям льготы приведут к потере около 1 миллиарда гривен из городского бюджета Харькова.

Напомним, 12 апреля было принято решение, позволяющее освобождать бизнес на прифронтовых территориях от налога на землю, налога на недвижимое имущество и единого налога. Вместо этого правительство будет компенсировать местным бюджетам недополученные средства из государственного бюджета. По данным Минфина, в целом на 2024 год для таких общин предусмотрены дополнительные дотации на сумму 33,4 миллиарда гривен, из которых 19,3 миллиарда гривен уже распределены.

Как государство помогает харьковскому бизнесу

Напомним также, что 26 апреля Кабинет министров принял решение увеличить максимальный размер гранта для поддержки предпринимателей Харькова и Харьковской области в рамках программы "Власна справа". Теперь предприниматели и лица без опыта предпринимательской деятельности в регионе могут оформить грант от 50 до 500 тысяч гривен на старт или развитие бизнеса.

Кроме того, Kharkiv Business Hub реализует проект "Ваучер Quick help" при поддержке USAID и Western NIS Enterprise Fund, чтобы помочь харьковскому бизнесу работать в условиях отсутствия электроснабжения. Предприниматели на конкурсных условиях смогут получить генераторы и терминалы спутникового интернета Starlink, чтобы иметь бесперебойную связь и возможность работать даже при аварийных отключениях электроэнергии.

В декабре 2023 года Харьковский городской совет решил освободить всех предпринимателей-арендаторов коммунального имущества от уплаты аренды на период ведения активных боевых действий – с 24 февраля по 30 сентября 2022 года. При этом для мобилизованных и арендаторов, чей бизнес пострадал во время обстрелов, эта льгота будет действовать и дальше – до прекращения действия военного положения и три месяца после этого.