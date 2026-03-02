Запланована подія 2

Мэр Харькова предлагает ввести "единый маршрут ВПЛ"

Игорь Терехов
Игорь Терехов считает необходимым появление социальных менеджеров / Ассоциация прифронтовых городов и общин

В Украине необходимо обновить подход к поддержке внутренне перемещенных лиц. Одним из решений может стать введение национального "единого маршрута ВПЛ", предусматривающего согласование выплат и услуг, акцент на трудоустройстве и создании института социальных менеджеров.

Как пишет Delo.ua, об этом в блоге для "Укринформа" написал мэр Харькова, глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов.

По его словам, около 64% переселенцев живут за чертой бедности, большинство из них зависит от государственной поддержки, а уровень безработицы среди ВПЛ превышает средний по стране. При этом система помощи рассеяна между разными ведомствами, что затрудняет доступ к услугам.

"Это означает, что для многих ВПЛ ошибка в заявлении, неполный пакет документов или "придите в другой раз" – это не мелочь, а дополнительный стресс. Риск остаться без лекарств, без аренды, без денег на базовые нужды. И это не только риск отдельно взятого человека, это риск и для государства – угроза углубления хронической бедности, социальной напряженности и недоверия – особенно в прифронтовых городах и общинах”, – отметил Терехов.

Мэр Харькова подчеркнул, что формальное наличие программ не гарантирует их доступность без четкого сопровождения. Именно поэтому ключевым звеном "единого маршрута ВПЛ" должны стать социальные менеджеры – специалисты, которые будут помогать людям ориентироваться в системе, оформлять документы и координировать взаимодействие с разными службами. В то же время модель должна работать одинаково по всей стране с учетом специфики прифронтовых и тыловых общин.

Ранее Терехов предложил на государственном уровне установить 25 февраля Днем внутренне перемещенных лиц на пять лет. По его мнению, такой период – "достаточный горизонт, чтобы сделать все необходимое для того, чтобы в статусе внутренне перемещенного лица больше не было нужды".

Мэр Харькова также отмечал необходимость системной государственной поддержки прифронтовых территорий и усиление координации между местным самоуправлением и центральной властью.