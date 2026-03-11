Для ВПО похилого віку хочуть запровадити окремий соціальний супровід

Люди похилого віку серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) потребують окремого підходу до соціальної підтримки після переїзду з небезпечних територій.

Як пише Delo.ua, про це заявив голова Асоціації прифронтових міст та громад, мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, війна значно ускладнила становище літніх переселенців. Серед основних проблем – втрата житла та соціальних зв’язків, складнощі з адаптацією у нових громадах і обмежений доступ до необхідних послуг. Через це люди старшого віку залишаються однією з найбільш вразливих груп серед ВПО.

"Внутрішньо переміщені особи похилого віку потребують окремого підходу. Для них необхідно розвивати адаптоване житло, мобільні мультидисциплінарні команди, денні центри, соціальну адаптацію та адресний супровід", – зазначив Терехов.

У асоціації пропонують створити систему соціального супроводу людей після переміщення. Вона може включати первинну оцінку потреб, допомогу з житлом, доступ до медичних і соціальних послуг, а також підтримку інтеграції у громаду через денні центри та соціальні клуби.

Такий підхід, за словами представників організації, дозволить уникнути ситуацій, коли люди похилого віку залишаються без підтримки та змушені самостійно шукати допомогу.

За оцінками міжнародних організацій, близько 19% внутрішньо переміщених осіб – це люди віком понад 60 років, що становить понад 800 тисяч людей.

В Асоціації прифронтових міст та громад також нагадують про необхідність ширшої реформи системи підтримки переселенців. Серед запропонованих рішень – запровадження на національному рівні "єдиного маршруту ВПО", який передбачає координацію соціальних виплат і послуг, підтримку працевлаштування та запровадження інституту соціальних менеджерів.

Крім того, Ігор Терехов запропонував встановити День ВПО – 25 лютого та закріпити його на державному рівні на наступні п’ять років. На його думку, п’ять років – "достатній горизонт, щоби зробити все необхідне для того, аби в статусі внутрішньо переміщеної особи більше не було потреби".

До цього мер Харкова також неодноразово наголошував на необхідності системної державної підтримки прифронтових територій та посилення координації між місцевим самоврядуванням і центральною владою.