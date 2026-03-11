Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,86

--0,03

EUR

51,04

+0,33

Наличный курс:

USD

44,30

44,10

EUR

51,65

51,40

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Для ВПО пожилого возраста хотят ввести отдельное социальное сопровождение

пенсионеры, пожилые люди, старики
По словам Терехова, более 800 тысяч пожилых ВПЛ нуждаются в отдельной поддержке / Харьковский городской совет

Пожилые люди среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) нуждаются в отдельном подходе к социальной поддержке после переезда с опасных территорий.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил глава Ассоциации прифронтовых городов и общин, мэр Харькова Игорь Терехов.

По его словам, война значительно усложнила положение пожилых переселенцев. Среди основных проблем – потеря жилья и социальных связей, сложности с адаптацией в новых общинах и ограниченный доступ к необходимым услугам. Поэтому люди постарше остаются одной из самых уязвимых групп среди ВПЛ.

"Внутренне перемещенные пожилые люди нуждаются в отдельном подходе. Для них необходимо развивать адаптированное жилье, мобильные мультидисциплинарные команды, дневные центры, социальную адаптацию и адресное сопровождение",  отметил Терехов.

В ассоциации предлагается создать систему социального сопровождения людей после перемещения. Она может включать первоначальную оценку потребностей, помощь с жильем, доступ к медицинским и социальным услугам, а также поддержку интеграции в общину через дневные центры и социальные клубы.

Такой подход, по словам представителей организации, позволит избежать ситуаций, когда пожилые люди остаются без поддержки и вынуждены самостоятельно искать помощь.

По оценкам международных организаций, около 19% внутренне перемещенных лиц – это люди старше 60 лет, что составляет более 800 тысяч человек.

В Ассоциации прифронтовых городов и общин также напоминают о необходимости более широкой реформы системы поддержки переселенцев. Среди предлагаемых решений – введение на национальном уровне "единого маршрута ВПЛ", предусматривающего координацию социальных выплат и услуг, поддержку трудоустройства и внедрение института социальных менеджеров.

Кроме того, Игорь Терехов предложил установить День ВПЛ – 25 февраля и закрепить его на государственном уровне на следующие пять лет. По его мнению, пять лет – "достаточный горизонт, чтобы сделать все необходимое для того, чтобы в статусе внутренне перемещенного лица больше не было нужды".

До этого мэр Харькова также неоднократно отмечал необходимость системной государственной поддержки прифронтовых территорий и усиление координации между местным самоуправлением и центральной властью.

Автор:
Майя Калына