Для ВПО пожилого возраста хотят ввести отдельное социальное сопровождение

Пожилые люди среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) нуждаются в отдельном подходе к социальной поддержке после переезда с опасных территорий.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил глава Ассоциации прифронтовых городов и общин, мэр Харькова Игорь Терехов.

По его словам, война значительно усложнила положение пожилых переселенцев. Среди основных проблем – потеря жилья и социальных связей, сложности с адаптацией в новых общинах и ограниченный доступ к необходимым услугам. Поэтому люди постарше остаются одной из самых уязвимых групп среди ВПЛ.

"Внутренне перемещенные пожилые люди нуждаются в отдельном подходе. Для них необходимо развивать адаптированное жилье, мобильные мультидисциплинарные команды, дневные центры, социальную адаптацию и адресное сопровождение", – отметил Терехов.

В ассоциации предлагается создать систему социального сопровождения людей после перемещения. Она может включать первоначальную оценку потребностей, помощь с жильем, доступ к медицинским и социальным услугам, а также поддержку интеграции в общину через дневные центры и социальные клубы.

Такой подход, по словам представителей организации, позволит избежать ситуаций, когда пожилые люди остаются без поддержки и вынуждены самостоятельно искать помощь.

По оценкам международных организаций, около 19% внутренне перемещенных лиц – это люди старше 60 лет, что составляет более 800 тысяч человек.

В Ассоциации прифронтовых городов и общин также напоминают о необходимости более широкой реформы системы поддержки переселенцев. Среди предлагаемых решений – введение на национальном уровне "единого маршрута ВПЛ", предусматривающего координацию социальных выплат и услуг, поддержку трудоустройства и внедрение института социальных менеджеров.

Кроме того, Игорь Терехов предложил установить День ВПЛ – 25 февраля и закрепить его на государственном уровне на следующие пять лет. По его мнению, пять лет – "достаточный горизонт, чтобы сделать все необходимое для того, чтобы в статусе внутренне перемещенного лица больше не было нужды".

До этого мэр Харькова также неоднократно отмечал необходимость системной государственной поддержки прифронтовых территорий и усиление координации между местным самоуправлением и центральной властью.