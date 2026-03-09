Теневая аренда не дает ВПЛ воспользоваться льготами на аренду: в Верховной Раде предлагают решение

Программа государственной субсидии на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц в Украине сталкивается с серьезными препятствиями из-за теневого рынка аренды. Одной из главных причин низкого спроса на программу есть то, что значительная часть арендных отношений оформляется неофициально.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление Елены Шуляк, председателя Комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

По ее словам, теневой сектор аренды не только лишает бюджет налоговых поступлений, но и существенно ограничивает возможности государства запускать эффективные программы поддержки для нуждающихся в жилье людей.

Одним из показательных примеров проблемы стала программа субсидий по аренде жилья для внутренне перемещенных лиц.

По данным исследования аналитического центра CEDOS, на начало сентября 2025 года подано 184 заявки на получение субсидии, а назначено всего 86.

Такие показатели, по словам Шуляк, демонстрируют, что даже правильно разработанные государственные инструменты не могут работать в полной мере из-за неофициального характера значительной части арендных отношений.

Исследование также показывает, что большинство сделок на рынке аренды проходит без официальной фиксации. Да, большинство риелторов и агентств работают неофициально, заключают сделки так, будто они заключены без посредников, а оплата их услуг производится наличными. Поэтому такие операции не оставляют цифрового следа и не отражаются в финансовой отчетности.

В результате государство фактически не видит реального масштаба рынка аренды, не может эффективно администрировать налоги и полноценно запускать социальные программы.

Налог в 23% стимулирует теневой рынок

По словам Шуляка, одним из факторов тенизации рынка является высокий уровень налогов для арендодателей. Налог на доходы от аренды жилья может достигать 23%, что, по мнению парламентарии, не стимулирует собственников жилья работать официально.

В этой связи в Верховной Раде предлагают снизить ставку до 7%.

"Уменьшение ставки до 7% – это не уступка, а инструмент детенизации. Люди должны видеть, что работать легально – реально, понятно и экономически целесообразно", – отметила Шуляк.

Что может изменить ситуацию

По словам парламентарии, для вывода рынка аренды из тени недостаточно только снизить налоговую нагрузку. Не менее важно создать реальные стимулы для легализации арендных отношений, а также ввести понятные правила работы на рынке. Речь идет, в частности, об использовании типовых договоров аренды, прозрачных механизмах учета соглашений и четком администрировании.

Среди практических стимулов работать официально депутат называет возможность расширить круг потенциальных арендаторов, наличие доказательной базы в случае конфликтов или налоговых проверок, а также уменьшение риска доначислений или необходимости объяснять происхождение доходов от аренды задним числом. Отдельно она отмечает важность юридической защиты как для собственников жилья, так и для арендаторов.

"В секторе аренды не хватает всесторонней защиты и прозрачных правил для обеих сторон. Когда договор оформлен официально, арендодателю значительно легче подтвердить условия аренды, сроки, плату, залог, основания выселения или долг. Кроме этого, официальное оформление договора необходимо для участия в государственных инструментах, в частности в программе субсидии на аренду, то есть официальный доступ для аренды. в сегмент арендаторов, которые не могут или не хотят заходить в неформальные договоренности”, – подчеркнула Елена Шуляк.

Она также добавила, что постепенное усиление государственного контроля над рынком будет способствовать его легализации. В таких условиях работа в "белом" формате позволяет уменьшить риски налоговых доначислений, споров и необходимости объяснять происхождение арендных доходов задним числом.

Напомним, в первом месяце 2026 года владельцы недвижимого имущества уплатили в госбюджет более 1,7 млрд грн налогов.