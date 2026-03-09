Тіньова оренда не дає ВПО скористатись пільгами на оренду: у Верховній Раді пропонують рішення

Програма державної субсидії на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб в Україні стикається з серйозними перешкодами через тіньовий ринок оренди. Однією з головних причин низького попиту на програму є те, що значна частина орендних відносин оформлюється неофіційно.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву Олени Шуляк, голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

За її словами, тіньовий сектор оренди не лише позбавляє бюджет податкових надходжень, а й суттєво обмежує можливості держави запускати ефективні програми підтримки для людей, які потребують житла.

Одним із показових прикладів проблеми стала програма субсидій на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб.

За даними дослідження аналітичного центру CEDOS, станом на початок вересня 2025 року подано 184 заявки на отримання субсидії, а призначено всього 86.

Такі показники, за словами Шуляк, демонструють, що навіть правильно розроблені державні інструменти не можуть працювати повною мірою через неофіційний характер значної частини орендних відносин.

Дослідження також показує, що більшість операцій на ринку оренди проходить без офіційної фіксації. Так, більшість рієлторів та агенств працюють неофіційно, укладають угоди так, ніби вони укладені без посередників, а оплата їх послуг здійснюється готівкою. Через це такі операції не залишають цифрового сліду та не відображаються у фінансовій звітності.

У результаті держава фактично не бачить реального масштабу ринку оренди, не може ефективно адмініструвати податки та повноцінно запускати соціальні програми.

Податок у 23% стимулює тіньовий ринок

За словами Шуляк, одним із факторів тінізації ринку є високий рівень податків для орендодавців. Наразі податок на доходи від оренди житла може сягати 23%, що, на думку парламентарки, не стимулює власників житла працювати офіційно.

У зв’язку з цим у Верховній Раді пропонують знизити ставку до 7%.

“Зменшення ставки до 7% – це не поступка, а інструмент детінізації. Люди мають бачити, що працювати легально – реально, зрозуміло і економічно доцільно”, – зазначила Шуляк.

Що може змінити ситуацію

За словами парламентарки, для виведення ринку оренди з тіні недостатньо лише знизити податкове навантаження. Не менш важливо створити реальні стимули для легалізації орендних відносин, а також запровадити зрозумілі правила роботи на ринку. Йдеться, зокрема, про використання типових договорів оренди, прозорі механізми обліку угод та чітке адміністрування.

Серед практичних стимулів працювати офіційно депутатка називає: можливість розширити коло потенційних орендарів, наявність доказової бази у випадку конфліктів або податкових перевірок, а також зменшення ризику донарахувань чи необхідності пояснювати походження доходів від оренди заднім числом. Окремо вона наголошує на важливості юридичного захисту як для власників житла, так і для орендарів.

“В секторі оренди бракує всебічного захисту і прозорих правил для обох сторін. Коли договір оформлений офіційно, орендодавцю значно легше підтвердити умови оренди, строки, плату, заставу, підстави виселення чи борг. Крім цього, офіційне оформлення договору потрібне для участі в державних інструментах, зокрема в програмі субсидії на оренду для ВПО. Тобто, орендодавець, який готовий працювати офіційно, має доступ до сегмента орендарів, які не можуть або не хочуть заходити в неформальні домовленості”, – підкреслила Олена Шуляк.

Вона також додала, що поступове посилення державного контролю за ринком сприятиме його легалізації. За таких умов робота у “білому” форматі дозволяє зменшити ризики податкових донарахувань, суперечок та необхідності пояснювати походження орендних доходів заднім числом.

Нагадаємо, у першому місяці 2026 року власники нерухомого майна сплатили до держбюджету понад 1,7 млрд грн податків.