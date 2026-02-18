Рада пропонує знизити податки на оренду житла з 18% до 5%: ринок хочуть вивести з тіні

У Верховній Раді планують легалізувати ринок оренди житла в Україні. Зареєстровано законопроєкт, що передбачає суттєве зниження податкового навантаження для орендодавців. Це, на думку парламентарів, має заохочувати власників нерухомості офіційно декларувати доходи.

Про це Delo.ua повідомляє з посиланням на Проєкт Закону.

Як зазначається в поясненнях, через високі ставки оподаткування більшість власників здають житло без договорів та без сплати податків.

Зокрема, документ передбачає наступні зміни:

зниження ставки ПДФО з 18% до 5% для доходів, отриманих від оренди житлової нерухомості;

тимчасове звільнення від оподаткування доходів від оренди з 1 квітня 2026 року до 31 грудня року, в якому буде скасовано воєнний стан;

перехід до моделі, за якої орендодавці самостійно сплачуватимуть податок протягом 40 днів після завершення кварталу.

Автори законодавчої ініціативи розраховують, що зменшення ставок дозволить зробити офіційну оренду більш вигідною, розширити податкову базу та підвищити прозорість житлового ринку.

Експерти зазначають, що у разі ухвалення документ сприяти зростанню цивілізованого орендного сектору. Це особливо актуально в умовах збільшення попиту на житло через війну та міграційні процеси.

Законопроєкт наразі перебуває на розгляді парламенту.

