"Укрпошта" створила службу авіабезпеки: як це вплине на міжнародні посилки

“Укрпошта” створила власну службу авіабезпеки, яка контролюватиме міжнародні відправлення та допомагатиме виявляти заборонені й небезпечні вкладення.

Про це повідомляє Delo.ua, про це інформує очільник компанії Ігор Смілянський.

"Укрпошта" посилила авіабезпеку

Запуск служби не означає, що "Укрпошта" придбала власні літаки або найближчим часом відновить авіаперевезення з Борисполя. Наразі компанія використовує 159 авіамаршрутів і здійснює міжнародний поштовий обмін із 230 країнами та територіями.

Основні поштові потоки проходять через авіахаби в Лондоні, Франкфурті, Варшаві, Ризі та Кишиневі. Резервними є маршрути через Прагу, Амстердам, Бухарест і Братиславу.

У компанії зазначають, що міжнародні партнери посилено контролюють українські відправлення, зокрема через ризик потрапляння до них зброї, заборонених речовин або вибухонебезпечних предметів.

Наразі понад 90% посилок "Укрпошта" обробляє та випускає за кордон максимум за 24 години. Водночас через проблеми навіть з кількома відправленнями можуть затримуватися цілі партії вантажів. У компанії пояснюють, що через перевірки на наявність небезпечних речовин тисячі посилок можуть затримуватися на один-два дні.

Для українського бізнесу такі затримки створюють додаткові ризики, оскільки терміни доставки впливають на відносини з клієнтами, рейтинги продавців на маркетплейсах, повторні замовлення та конкурентоспроможність українських товарів за кордоном.

Фахівці нової служби пройшли навчання за участю експертів Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC). Вони опановували міжнародні методики формування ризик-профілів та виявлення небезпечних і заборонених вкладень.

Систему авіабезпеки "Укрпошта" розвиває спільно з Державною митною службою України. У компанії наголошують, що нова служба не замінює митний контроль, а працює разом із митними органами.

Укрпошта також планує інвестувати у спеціалізоване обладнання - сучасні рентгенівські системи та рентгенотелевізійні інтроскопи для автоматизованих сортувальних хабів. Крім того, компанія планує використовувати штучний інтелект для аналізу ризик-профілів та інших процедур контролю.

Очікується, що нова система дозволить прискорити проходження відправлень від обробки на терміналі до передачі митниці. В "Укрпошті" заявляють, що прагнуть зробити контроль відправлень максимально суворим із погляду безпеки, але водночас непомітним для клієнтів.

Після запуску служби авіабезпеки компанія також обіцяє нові можливості для постійних і перевірених клієнтів.

Нагадаємо, у червні "Укрпошта" підписала пряму угоду з одним із найбільших маркетплейсів світу — компанією Etsy. Тепер українська поштова компанія стає офіційним партнером цього майданчика в Україні.