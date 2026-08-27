"Укрпочта" создала службу авиабезопасности: как это повлияет на международные посылки

"Укрпочта" создала собственную службу авиабезопасности, которая будет контролировать международные отправления и помогать выявлять запрещенные и опасные вложения.

Об этом сообщает Delo.ua, об этом информирует глава компании Игорь Смилянский.

"Укрпочта" усилила авиабезопасность

Запуск службы не означает, что "Укрпочта" приобрела собственные самолеты или в ближайшее время возобновит авиаперевозки из Борисполя. В настоящее время компания использует 159 авиамаршрутов и осуществляет международный почтовый обмен с 230 странами и территориями.

Основные почтовые потоки проходят через авиахабы в Лондоне, Франкфурте, Варшаве, Риге и Кишиневе. Резервными являются маршруты через Прагу, Амстердам, Бухарест и Братиславу.

В компании отмечают, что международные партнеры усиленно контролируют украинские отправления, в частности, из-за риска попадания в них оружия, запрещенных веществ или взрывоопасных предметов.

В настоящее время более 90% посылок "Укрпочта" обрабатывает и выпускает за границу максимум за 24 часа. В то же время из-за проблем даже с несколькими отправлениями могут задерживаться целые партии грузов. В компании объясняют, что из-за проверок на наличие опасных веществ тысячи посылок могут задерживаться на один-два дня.

Для украинского бизнеса такие задержки создают дополнительные риски, поскольку срок доставки влияет на отношения с клиентами, рейтинги продавцов на маркетплейсах, повторные заказы и конкурентоспособность украинских товаров за рубежом.

Специалисты новой службы прошли обучение с участием экспертов Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC). Они овладевали международными методиками формирования риск-профилей и выявления опасных и запрещенных вложений.

Система авиабезопасности "Укрпочта" развивает совместно с Государственной таможенной службой Украины. В компании отмечают, что новая служба не заменяет таможенный контроль, а работает вместе с таможенными органами.

Укрпочта также планирует инвестировать в специализированное оборудование – современные рентгеновские системы и рентгенотелевизионные интроскопы для автоматизированных сортировочных хабов. Кроме того, компания планирует использовать искусственный интеллект для анализа рисков-профилей и других процедур контроля.

Ожидается, что новая система позволит ускорить прохождение отправок от обработки на терминале до передачи таможни. В "Укрпочте" заявляют, что стремятся сделать контроль отправлений максимально строгим с точки зрения безопасности, но в то же время незаметным для клиентов.

После запуска службы авиабезопасности, компания также обещает новые возможности для постоянных и проверенных клиентов.

Напомним, в июне "Укрпочта" подписала прямое соглашение с одним из крупнейших маркетплейсов мира - компанией Etsy. Теперь украинская почтовая компания становится официальным партнером этой площадки в Украине.