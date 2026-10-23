Международная финансовая группа поможет Украине продать "Укргазбанк" и "Сенс Банк"

Министерство финансов, Укргазбанк и Сенс Банк подписали договоры с NM Rothschild & Sons Limited о подготовке государственных пакетов акций двух банков к продаже. Советник проведет оценку банков, поможет определить стартовую цену и будет искать потенциальных инвесторов на международном рынке.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства финансов.

Rothschild&Co выбрали по результатам конкурсного отбора. Компания будет работать в консорциуме с украинской инвестиционно-банковской компанией FinPoint.

Финансовый советник должен скоординировать комплексный анализ деятельности обоих банков, в частности, due diligence, результаты которого используют для определения стартовой цены продажи.

Также Rothschild подготовит информацию о банках для потенциальных покупателей, представит их международным инвесторам и будет способствовать организации конкурса по продаже государственных пакетов акций.

В Минфине подчеркивают, что подписание договоров с Rothschild является лишь одним из этапов подготовки к приватизации и не означает смены собственников.

"Укргазбанк" и "Сенс Банк" остаются государственными и продолжают работать в обычном режиме, в частности, выполнять обязательства перед вкладчиками.

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что государство стремится провести конкурентную продажу банков, привлечь стратегических инвесторов и сократить свою долю в банковском секторе.

О Rothschild & Co

А что касается Rothschild & Co: это одна из крупных международных независимых финансовых групп, которая работает более 200 лет. Ее основные направления – финансовый консалтинг, сопровождение слияний и поглощений (M&A), привлечение финансирования, реструктуризация, управление активами и капиталом. Отдельное направление – консультирование государств по приватизации государственных компаний и банков. Сама группа отмечает, что сопровождает продажи и приобретение бизнесов, приватизации, IPO и другие крупные сделки; за последние десять лет ее Global Advisory работал более чем свыше 4,3 тыс. M&A-соглашений.

Напомним, подготовка к приватизации Сенс Банка и Укргазбанка началась еще в октябре 2025 года.

В марте 2026 года Минфин объявил конкурс по отбору советника, а затем правительство создало специальную комиссию по продаже государственных пакетов акций.

Ранее сообщалось, что правительство создало комиссию по продаже Сенс Банка и Укргазбанка. Она, в частности, будет определять условия конкурса, допуск инвесторов и согласовывать стартовую цену с учетом рекомендаций финансового советника. Сама продажа должна пройти в три этапа: подготовка пакетов акций, проведение конкурса и заключение договора купли-продажи.