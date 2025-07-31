АРМА выставило на продажу металл в вагонах на 30 млн. грн.

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило аукцион по продаже товарно-материальных ценностей – прутков и проката черных металлов, загруженных в железнодорожные вагоны. Начальная стоимость лота – 30 миллионов гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу АРМА.

На аукцион выставлен черный металл.

На продажу выставлены товарно-материальные ценности - прутки и прокат черных металлов, которые находятся в железнодорожных вагонах и уже загружены для транспортировки. Актив передан в управление АРМА согласно решению Шевченковского районного суда города Киева.

Организатором торгов выступает частное предприятие "Тендер Онлайн". Независимую оценку провело ООО "Альянс-Укрэкспорт Плюс".

Рыночная стоимость актива составляет 30,95 млн грн, из которых почти 15,86 млн грн - таможенные платежи.

Аукцион состоится на электронной площадке Prozorro.Продажи. Подать предложения можно до 6 августа 2025 включительно, до 20:00.

Напомним, АРМА в 2025 году уже перечислила в госбюджет Украины более 4 млрд грн. Из них 2,3 миллиарда гривен были направлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.