АРМА реализовало арестованный российский металл на 23,5 млн грн
Агентство по розыску и менеджменту активов сообщило об успешной продаже арестованных российских прутков и проката черных металлов на повторных торгах в системе Prozorro.Продажи.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на АРМА .
Общая сумма реализации составила 23,5 миллионов гривен, из которых более 15,8 миллионов составляют таможенные платежи.
Вырученные средства будут размещены на депозитном счете Арма. В дальнейшем они будут направлены на приобретение облигаций внутреннего государственного займа, чтобы усилить финансовую устойчивость страны и поддержать обороноспособность Украины.
Напомним, в конце июля АРМА объявила аукцион по продаже прутков и проката черных металлов, загруженных в железнодорожные вагоны. Начальная стоимость лота – 30 миллионов гривен.
АРМА в 2025 году уже перечислила в госбюджет Украины более 4 млрд. грн. Из них 2,3 миллиарда гривен были направлены Фонду ликвидации последствий вооруженной агрессии.