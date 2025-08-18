Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,34

--0,11

EUR

48,31

--0,13

Наличный курс:

USD

41,45

41,38

EUR

48,50

48,32

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

АРМА реализовало арестованный российский металл на 23,5 млн грн

АРМА
АРМА реализовало арестованный русский металл/АРМА

Агентство по розыску и менеджменту активов сообщило об успешной продаже арестованных российских прутков и проката черных металлов на повторных торгах в системе Prozorro.Продажи.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на АРМА .

Общая сумма реализации составила 23,5 миллионов гривен, из которых более 15,8 миллионов составляют таможенные платежи.

Вырученные средства будут размещены на депозитном счете Арма. В дальнейшем они будут направлены на приобретение облигаций внутреннего государственного займа, чтобы усилить финансовую устойчивость страны и поддержать обороноспособность Украины.

Напомним, в конце июля АРМА объявила аукцион по продаже прутков и проката черных металлов, загруженных в железнодорожные вагоны. Начальная стоимость лота – 30 миллионов гривен.

АРМА в 2025 году уже перечислила в госбюджет Украины более 4 млрд. грн. Из них 2,3 миллиарда гривен были направлены Фонду ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Автор:
Татьяна Гойденко