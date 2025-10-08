Запланована подія 2

Машинобудівному підприємству у Дніпрі шукають управителя

Дніпроважмаш
АРМА оголосило ринкові консультації щодо управління 87% акцій заводу «Дніпроважмаш». Фото: gmk.center

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпочало прийом пропозицій щодо управління 87% акцій АТ "Дніпроважмаш" – одного з найбільших машинобудівних підприємств України.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Про актив

Підприємство "Дніпроважмаш" у Дніпрі виробляє обладнання для металургії, трубопроводів, метрополітенів та гірничодобувної промисловості.

Актив (87,1017% акцій, промислове обладнання та нерухомість) передано в управління АРМА за рішенням Шевченківського районного суду Києва в рамках кримінального провадження.

За даними слідства, обладнання заводу незаконно передавали до РФ для використання у військово-промисловому комплексі. 

Агентство запрошує потенційних управителів долучитися до попередніх ринкових консультацій.

Пропозиції приймаються до 2 листопада 2025 року.

Під час нещодавнього виїзного огляду арештованого майна АТ "Дніпроважмаш" АРМА виявило протиправне використання активів. Матеріали передано правоохоронним органам, за якими було порушено кримінальну справу.

Про "Дніпроважмаш" 

АТ "Дніпроважмаш" є одним з найбільших підприємств України з виробництва машинобудівного устаткування. Т

Згідно з даними YouControl, юридична особа АТ "Дніпроважмаш" було зареєстровано в 2003 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 29,92 млн грн.

Наразі юридична особа перебуває на обліку порталу "Судова влада" у справі про банкрутство або у процедурі санації до відкриття провадження у справі про банкрутство.

Уповноваженою особою юридичної особи АТ "Дніпроважмаш" є Добрецов Сергій Володимирович.

Нагадаємо, АРМА шукає управителя  для активів ПрАТ "Київське центральне конструкторське бюро арматуробудування" (КЦКБА) – підприємства, яке проєктує та виробляє прилади для енергетики.

Автор:
Світлана Манько