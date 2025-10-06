Запланована подія 2

АРМА виявило майно злочинної групи, яка ухилилася від сплати понад 400 млн грн податків

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) провело операцію на запит правоохоронних органів із виявлення та розшуку активів злочинної групи, що ухилилася від сплати податків на понад 400 млн гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на АРМА.

Під час проведених заходів встановлено низку активів, які можуть належати учасникам злочинної схеми. Серед них:

  • земельні ділянки у різних регіонах України;
  • об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, включно з виробничими приміщеннями;
  • транспортні засоби — від вантажних автомобілів до елітних Lexus і Toyota;
  • зброя;
  • корпоративні права в українських та іноземних компаніях.

Уся зібрана інформація передана правоохоронним органам для подальшого арешту майна та його передачі в управління державі.

Додамо, від початку вересня АРМА опрацювало сотні запитів від українських та іноземних органів і розшукала сотні об’єктів нерухомості, транспортні засоби, мільярдні кошти, корпоративні права, цінні папери та зброю. Матеріали вже передані для арештів.

Окрім цього, АРМА у 2025 році вже перерахувало до держбюджету України понад 4 млрд грн. З них 2,3 мільярда гривень були спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Автор:
Тетяна Гойденко