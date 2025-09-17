АРМА розшукало майно на понад 5 млрд грн і передало матеріали для арештів

Від початку вересня Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) опрацювало сотні запитів від українських та іноземних органів і розшукала сотні об’єктів нерухомості, транспортні засоби, мільярдні кошти, корпоративні права, цінні папери та зброю. Матеріали вже передані для арештів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

АРМА розшукало майно, цінні папери та зброю

Від початку вересня АРМА опрацювало 645 запитів від Мін'юсту та правоохоронних структур, та 9 – від компетентних органів іноземних юрисдикцій.

На території України АРМА розшукало:

355 об’єктів нерухомості;

195 транспортних засобів;

понад 5,2 млрд грн готівкою;

877,8 млн грн корпоративних прав;

240,7 млн грн цінних паперів;

37 одиниць зброї.

За межами України виявлено:

13 об’єктів нерухомості;

3 транспортні засоби;

корпоративні права на суму близько 207 тис. грн;

понад 1 млн грн готівкою.

АРМА у 2025 році вже перерахувало до держбюджету України понад 4 млрд грн. З них 2,3 мільярда гривень були спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.