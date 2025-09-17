- Категорія
АРМА розшукало майно на понад 5 млрд грн і передало матеріали для арештів
Від початку вересня Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) опрацювало сотні запитів від українських та іноземних органів і розшукала сотні об’єктів нерухомості, транспортні засоби, мільярдні кошти, корпоративні права, цінні папери та зброю. Матеріали вже передані для арештів.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.
АРМА розшукало майно, цінні папери та зброю
Від початку вересня АРМА опрацювало 645 запитів від Мін'юсту та правоохоронних структур, та 9 – від компетентних органів іноземних юрисдикцій.
На території України АРМА розшукало:
- 355 об’єктів нерухомості;
- 195 транспортних засобів;
- понад 5,2 млрд грн готівкою;
- 877,8 млн грн корпоративних прав;
- 240,7 млн грн цінних паперів;
- 37 одиниць зброї.
За межами України виявлено:
- 13 об’єктів нерухомості;
- 3 транспортні засоби;
- корпоративні права на суму близько 207 тис. грн;
- понад 1 млн грн готівкою.
АРМА у 2025 році вже перерахувало до держбюджету України понад 4 млрд грн. З них 2,3 мільярда гривень були спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.