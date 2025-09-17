Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,18

--0,06

EUR

48,66

+0,16

Готівковий курс:

USD

41,26

41,20

EUR

48,86

48,66

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

АРМА розшукало майно на понад 5 млрд грн і передало матеріали для арештів

гривні
АРМА розшукала майно, цінні папери та зброю / Depositphotos

Від початку вересня Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) опрацювало сотні запитів від українських та іноземних органів і розшукала сотні об’єктів нерухомості, транспортні засоби, мільярдні кошти, корпоративні права, цінні папери та зброю. Матеріали вже передані для арештів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

АРМА розшукало майно, цінні папери та зброю

Від початку вересня АРМА опрацювало 645 запитів від Мін'юсту та правоохоронних структур, та 9  – від компетентних органів іноземних юрисдикцій.

На території України АРМА розшукало:

  • 355 об’єктів нерухомості;
  • 195 транспортних засобів;
  • понад 5,2 млрд грн готівкою;
  • 877,8 млн грн корпоративних прав;
  • 240,7 млн грн цінних паперів;
  • 37 одиниць зброї.

За межами України виявлено:

  • 13 об’єктів нерухомості;
  • 3 транспортні засоби;
  • корпоративні права на суму близько 207 тис. грн;
  • понад 1 млн грн готівкою.

АРМА у 2025 році вже перерахувало до держбюджету України понад 4 млрд грн. З них 2,3 мільярда гривень були спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Автор:
Ольга Опенько