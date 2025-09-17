АРМА разыскало имущество более чем на 5 млрд грн и передало материалы для арестов

С начала сентября Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) обработало сотни запросов от украинских и иностранных органов и разыскало сотни объектов недвижимости, транспортные средства, миллиардные средства, корпоративные права, ценные бумаги и оружие. Материалы уже переданы на арест.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

АРМА разыскало имущество, ценные бумаги и оружие

С начала сентября АРМА проработало 645 запросов от Минюста и правоохранительных структур и 9 – от компетентных органов иностранных юрисдикций.

На территории Украины АРМА разыскало:

355 объектов недвижимости;

195 транспортных средств;

свыше 5,2 млрд грн наличными;

877,8 млн грн корпоративных прав;

240,7 млн грн ценных бумаг;

37 единиц оружия.

За пределами Украины обнаружено:

13 объектов недвижимости;

3 транспортных средства;

корпоративные права на сумму около 207 тыс. грн.;

свыше 1 млн грн наличными.

АРМА в 2025 году уже перечислила в госбюджет Украины более 4 млрд грн. Из них 2,3 миллиарда гривен были направлены Фонду ликвидации последствий вооруженной агрессии.