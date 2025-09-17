Запланована подія 2

АРМА разыскало имущество более чем на 5 млрд грн и передало материалы для арестов

АРМА разыскало имущество, ценные бумаги и оружие / Depositphotos

С начала сентября Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) обработало сотни запросов от украинских и иностранных органов и разыскало сотни объектов недвижимости, транспортные средства, миллиардные средства, корпоративные права, ценные бумаги и оружие. Материалы уже переданы на арест.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

С начала сентября АРМА проработало 645 запросов от Минюста и правоохранительных структур и 9 – от компетентных органов иностранных юрисдикций.

На территории Украины АРМА разыскало:

  • 355 объектов недвижимости;
  • 195 транспортных средств;
  • свыше 5,2 млрд грн наличными;
  • 877,8 млн грн корпоративных прав;
  • 240,7 млн грн ценных бумаг;
  • 37 единиц оружия.

За пределами Украины обнаружено:

  • 13 объектов недвижимости;
  • 3 транспортных средства;
  • корпоративные права на сумму около 207 тыс. грн.;
  • свыше 1 млн грн наличными.

АРМА в 2025 году уже перечислила в госбюджет Украины более 4 млрд грн. Из них 2,3 миллиарда гривен были направлены Фонду ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Автор:
Ольга Опенько