АРМА разыскало имущество более чем на 5 млрд грн и передало материалы для арестов
С начала сентября Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) обработало сотни запросов от украинских и иностранных органов и разыскало сотни объектов недвижимости, транспортные средства, миллиардные средства, корпоративные права, ценные бумаги и оружие. Материалы уже переданы на арест.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.
АРМА разыскало имущество, ценные бумаги и оружие
С начала сентября АРМА проработало 645 запросов от Минюста и правоохранительных структур и 9 – от компетентных органов иностранных юрисдикций.
На территории Украины АРМА разыскало:
- 355 объектов недвижимости;
- 195 транспортных средств;
- свыше 5,2 млрд грн наличными;
- 877,8 млн грн корпоративных прав;
- 240,7 млн грн ценных бумаг;
- 37 единиц оружия.
За пределами Украины обнаружено:
- 13 объектов недвижимости;
- 3 транспортных средства;
- корпоративные права на сумму около 207 тыс. грн.;
- свыше 1 млн грн наличными.
АРМА в 2025 году уже перечислила в госбюджет Украины более 4 млрд грн. Из них 2,3 миллиарда гривен были направлены Фонду ликвидации последствий вооруженной агрессии.