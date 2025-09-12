Судно, земли и агропродукция: кто будет реализовывать арестованные активы АРМА

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) определило компании, осуществляющие реализацию арестованного имущества. Среди активов, которые пойдут на продажу судно, земельные участки и агропродукция.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Продажа арестованного имущества АРМА

По итогам последнего заседания определены компании, которые будут осуществлять реализацию арестованных активов:

Судно ANKA – ООО "Полонекс";

494 земельных участка и два объекта горнолыжной инфраструктуры - ООО "Укринвестэнергоконсалт";

Рапс (15,8 т), озимая пшеница (710 т) и семена льна (26,3 т) – ООО "Полонекс".

В ближайшее время сообщения о соответствующих аукционах появятся на платформе Prozorro.Продажи.

Кроме того, комиссия объявила новые конкурсы на реализацию:

посевов сои;

древесного угля;

машин для обработки металла и древесины;

железнодорожных вагонов;

подсолнечного и соевого масла;

стальных труб и металлорежущих станков.

О судне ANKA

Сухогруз ANKA, задержанный Украиной в апреле 2025 года в акватории Черного моря, подозревается в участии незаконный вывоз зерна с временно оккупированных территорий. Во время задержания судно находилось в море с более чем 4,6 тысяч тонн пшеницы на борту, вероятно собранной на захваченных аграрных угодьях Запорожской и Херсонской областей.

Сухогруз, плававший под флагом Танзании, по предварительным данным, заходил в порт оккупированного Севастополя, нарушая как украинское законодательство, так и международные нормы. ANKA, по информации правоохранительных органов, является частью так называемого "теневого флота", который систематически используется для вывоза украденного украинского зерна за границу.

АРМА получило в управление морское судно ANKA для последующей реализации.