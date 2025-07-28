Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,78

+0,01

EUR

48,98

--0,12

Наличный курс:

USD

41,70

41,65

EUR

49,06

48,85

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Судно-нарушитель украинской границы будет продано через АРМА: что известно

корабль
АРМА продаст судно ANKA

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) получило в управление морское судно ANKA для дальнейшей реализации. Сухогруз нарушил государственную границу Украины, зайдя в порт временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс- жбу.   АРМА.

ANKA незаконно вошло в Крым

Передача морского судна ANKA в управление АРМА состоялась в соответствии с определением следователя судьи. Решение было принято по ходатайству Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым в рамках уголовного производства по нарушению порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезду из нее.

После технического осмотра проведенного специалистами Южного межрегионального территориального управления АРМА установлено, что судно находится в надлежащем техническом состоянии.

Это открывает возможность его реализации на открытом конкурсе с максимальной выгодой для бюджета. В настоящее время идет сбор всей необходимой информации для подготовки конкурсного предложения.

О судне ANKA

Сухогруз ANKA, задержанный Украиной в апреле 2025 года в акватории Черного моря, подозревается в участии в незаконном вывозе зерна из временно оккупированных территорий. Во время задержания судно находилось в море с более чем 4,6 тысяч тонн пшеницы на борту, вероятно собранной на захваченных аграрных угодьях Запорожской и Херсонской областей.

Сухогруз, плававший под флагом Танзании, по предварительным данным, заходил в порт оккупированного Севастополя, нарушая как украинское законодательство, так и международные нормы. ANKA, по информации правоохранительных органов, является частью так называемого "теневого флота", который систематически используется для вывоза украденного украинского зерна за границу.

Автор:
Ольга Опенько