Судно-нарушитель украинской границы будет продано через АРМА: что известно

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) получило в управление морское судно ANKA для дальнейшей реализации. Сухогруз нарушил государственную границу Украины, зайдя в порт временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс- жбу. АРМА.

ANKA незаконно вошло в Крым

Передача морского судна ANKA в управление АРМА состоялась в соответствии с определением следователя судьи. Решение было принято по ходатайству Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым в рамках уголовного производства по нарушению порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезду из нее.

После технического осмотра проведенного специалистами Южного межрегионального территориального управления АРМА установлено, что судно находится в надлежащем техническом состоянии.

Это открывает возможность его реализации на открытом конкурсе с максимальной выгодой для бюджета. В настоящее время идет сбор всей необходимой информации для подготовки конкурсного предложения.

О судне ANKA

Сухогруз ANKA, задержанный Украиной в апреле 2025 года в акватории Черного моря, подозревается в участии в незаконном вывозе зерна из временно оккупированных территорий. Во время задержания судно находилось в море с более чем 4,6 тысяч тонн пшеницы на борту, вероятно собранной на захваченных аграрных угодьях Запорожской и Херсонской областей.

Сухогруз, плававший под флагом Танзании, по предварительным данным, заходил в порт оккупированного Севастополя, нарушая как украинское законодательство, так и международные нормы. ANKA, по информации правоохранительных органов, является частью так называемого "теневого флота", который систематически используется для вывоза украденного украинского зерна за границу.