Судно-порушник українського кордону продадуть через АРМА: що відомо

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало в управління морське судно ANKA для подальшої реалізації. Суховантаж порушив державний кордон України, зайшовши до порту тимчасово окупованого Криму.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

ANKA незаконно зайшло до Криму

Передача морського судна ANKA в управління АРМА відбулася відповідно до ухвали слідчого судді. Рішення було ухвалене за клопотанням Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим у межах кримінального провадження щодо порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї.

Після технічного огляду, проведеного спеціалістами Південного міжрегіонального територіального управління АРМА, встановлено, що судно перебуває у належному технічному стані.

Це відкриває можливість для його реалізації на відкритому конкурсі з максимальною вигодою для бюджету. Наразі триває збір усієї необхідної інформації для підготовки конкурсної пропозиції.

Про судно ANKA

Суховантаж ANKA, затриманий Україною у квітні 2025 року в акваторії Чорного моря, підозрюється в участі в незаконному вивезенні зерна з тимчасово окупованих територій. Під час затримання судно перебувало в морі з понад 4,6 тисячами тонн пшениці на борту, ймовірно зібраної на захоплених аграрних угіддях Запорізької та Херсонської областей.

Суховантаж, що плавав під прапором Танзанії, за попередніми даними, заходив до порту окупованого Севастополя, порушуючи як українське законодавство, так і міжнародні норми. ANKA, за інформацією правоохоронних органів, є частиною так званого "тіньового флоту" який систематично використовується для вивезення викраденого українського зерна за кордон.