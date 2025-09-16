Новые правила для АРМА: шанс на здравый смысл и продуктивный подход

У системы управления арестованными и изъятыми активами в Украине есть шанс на коренную трансформацию. После принятия обновленного законодательства об АРМА с июля 2025 года государство существенно изменяет подход к работе с попавшими под арест предприятиями и будут изъяты у подсанкционных собственников по решениям ВАКС.

До сих пор модели управления, которые применяло это агентство, часто приводили к потере стоимости бизнесов, разрушению производственных процессов и фактической утилизации работающих компаний. Хотя бюджет Украины мог получить миллиарды от их деятельности или продажи новым инвесторам. С введением новых законодательных правил упор в деятельности АРМА смещается на сохранение экономического потенциала активов и создание условий для их выгодной реализации стратегическим инвесторам.

Что меняют в работе АРМА

Ключевой новацией стало введение в законодательстве понятия "сложные активы" - единые имущественные комплексы, доли в уставном капитале, паи, акции и т.д. Чаще всего под этим понимают работающие предприятия и бизнесы, имеющие производственные мощности и отлаженный сбыт, обеспечивают рабочие места украинцам и уплату налогов от своей деятельности в бюджеты Украины.

Владельцы этих предприятий по разным причинам оказываются под санкциями – от коррупционных и других уголовных преступлений до принадлежности и связей со страной-агрессором и ее сателлитами. И как раз арест их бизнеса с последующим изъятием в собственность Украины с помощью ВАКС — эффективный механизм не только экономического наказания, но и отстранения таких лиц от влияния на украинские компании. Следует помнить главное: эти компании неотъемлемая составляющая украинской экономики. Их уничтожение вредно прежде всего для украинской экономики, а не для владельцев, которые находят на российской территории или где-то в эмиграции.

Именно для защиты интересов украинской экономики теперь решение о дальнейшей судьбе таких сложных активов не будет приниматься единолично АРМА – это переходит в сферу ответственности межведомственной комиссии.

Это вызывает оптимизм, так как предыдущая практика работы АРМА не имела конкретных механизмов работы с условными "золотыми ложечками из Межигорья", которые можно продать с аукциона как изделия или сувениры, так и предприятиями, деятельность которых требует квалифицированного управления, контроля, а главное — надзора за эффективностью управления.

Чтобы переданные управляющим бизнесы и предприятия сохраняли экономическую активность и ценность для будущих инвесторов, в частности, путем разгосударствления на приватизационных аукционах Фонда госимущества после изъятия таких предприятий или активов у их владельцев под санкциями.

Для повышения эффективности и подконтрольности деятельности АРМА обновленное законодательство предусматривает вхождение в состав специальной межведомственной комиссии представителей Минюста, Фонда госимущества, Минэкономики, НАПК, правительственных структур и независимых экспертов. Именно она будет определять оптимальную стратегию управления каждым сложным активом – бизнесом или предприятием: от временной сохранности операционной деятельности до подготовки к продаже.

Цель такой реформы очевидна — прекратить практику, когда активы передавали случайным или заангажированным управляющим, которые не имели опыта или стимула удерживать бизнес жизнеспособным. Еще хуже – когда бизнесы оказывались или рисковали оказаться в руках конкурентов, что создавало вероятность их поглощения или утилизации для расширения рыночной доли или уборки конкурента.

Ошибки старой модели управления арестованными активами

Необходимость таких изменений стала очевидна после ряда громких провалов старой модели управления. Один из наиболее показательных примеров - ЧАО "Винницабытхим", производитель косметики и бытовой химии под брендом "Вухастик" (ранее - "Ушастый нянь"). После передачи предприятия в управление АРМА в 2022 году тогдашнее руководство агентства заявляло о 100 миллионах гривен бюджетных поступлений, обеспечении сотен рабочих мест и стабильной производственной деятельности.

Однако финансовая отчетность предприятия показала печальную картину. За 2023 год компания зафиксировала убыток более 254 миллионов гривен, а в 2024 году потеряла еще 4,1 миллиона. Объемы реализации продукции фактически упали до нуля, штат сократился со 160 работников в 2021 году до трех человек (!!!) в 2024 году, а общая задолженность по выплате зарплаты превысила 9,4 миллиона гривен. Долг перед бюджетом вырос до 74,5 миллиона, перед Пенсионным фондом — до 2,7 миллиона, а просроченные кредиторские обязательства перед поставщиками и партнерами достигли почти 40 миллионов.

Фактические результаты управления оказались далеки от заявленных успехов. Александр Леменов, основатель антикоррупционной организации State Watch, оценивал ситуацию как раздачу компаний на разграбление и уничтожение конкурентам, как в случае с "Аэрок" и "Винницабытхим".

Был крупный производитель – и нет крупного производителя

Еще один показательный кейс — производитель газоблоков "Аэрок", который до передачи в управление АРМА в 2021 году был успешным крупным бизнесом с доходом 1,83 миллиарда гривен и оценкой активов на уровне 2 миллиарда. Только производственные мощности, склады и запасы оценивались в полтора миллиарда гривен.

После передачи в управление предприятие фактически остановило производство, его имущество разворовывалось, а рыночную нишу быстро заняли конкуренты. Перед приватизацией завод накопил более 110,8 млн грн долгов, которые должен был погасить покупатель. В конце концов "Аэрок" был выставлен Фондом госимущества на продажу менее чем за миллиард гривен.

Перетаскивание Gulliver: АРМА против госбанков-кредиторов

Схожие проблемы возникали и с другими активами, включая столичный торговый центр Gulliver, где из-за отсутствия эффективного управления и затяжных судебных споров государство потеряло значительную часть потенциальных доходов.

И не только напрямую из-за неспособности предыдущего руководства АРМА организовать адекватное управление объектом. Есть и косвенные — опосредованные потери: государственные банки кредиторы ТЦ Gulliver не могут получить его как залог по кредитам, потому что один из самых дорогих бизнес-объектов столицы "застрял" в АРМА.

Госбанкам грозят убытки, которые вследствие "творческого" подхода АРМА к управлению этим сложным активом будут покрывать за счет украинских налогоплательщиков — из бюджета.

Помешала ли такая политика тогдашнего менеджмента АРМА реальному владельцу Gulliver под санкциями своими действиями? Скорее помогла – зафиксировала объект под контролем подсанкционного собственника, заморозив неопределенную ситуацию на неопределенный срок.

Путь выхода из тупика

Главное следствие старого подхода — разрушение работающих бизнесов, потеря рабочих мест и существенное обесценивание активов, которые государство могло бы выгодно продать новым инвесторам. Это миллиарды, утраченные для Украины.

Именно такие ошибки заложили основу нового курса. Изменения в законодательстве, появление определения понятия "сложные активы" и создание межведомственной комиссии должны сформировать новые стандарты управления.

Теперь для государства важно не просто временно администрировать изъятые компании, а максимально сохранять их операционную целостность, стоимость и потенциал для будущего разгосударствления. Профессиональное управление работающими бизнесами создает возможности для наполнения бюджета, привлечения стратегических инвесторов и защиты экономической ценности активов.

Новое руководство АРМА получило шанс на перезагрузку институции, которая годами была источником конфликтов и критики, и изменение формального подхода к управлению соответствующими активами на государственный. Прозрачные процедуры, коллегиальные решения и фокус на инвестиционной привлекательности активов обеспечивают эффективность и результативность. А главное – позволят перейти к модели профессионального управления, где каждый переданный актив рассматривается как ресурс с будущей рыночной стоимостью. Именно отказ от хаотических решений, превращавших функционирующие предприятия в руины, является критическим условием для того, чтобы сохранить экономический потенциал изъятых активов.

Важно, что новые нормы о коллегиальном определении судьбы сложных активов межведомственной комиссией вступят в силу с 31 января 2026 года. Они должны стать предохранителем от непрозрачных и хаотических решений. В то же время эксперты надеются, что новое руководство АРМА для защиты экономических интересов Украины дождется вступления законодательных требований в силу сложных активов, ведь к тому времени АРМА продолжает начатые предыдущим руководством далекие от совершенства конкурсные процедуры со всеми недостатками устаревшего законодательства. В экспертных кругах есть уверенность, что временно исполняющая обязанности главы АРМА положит конец старым непрозрачным подходам и остановит инерционное повторение старых практик с их ошибками и провалами.

Если АРМА оправдает это авансированное доверие, это будет важный сигнал для бизнеса, инвесторов и общества, а также признак того, что стратегические активы будут наконец работать в экономику, бюджет и народ Украины, а не будут превращаться в руины вследствие управленческой некомпетентности чиновников.