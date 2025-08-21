Правительство начало формирование комиссии для проведения внешнего аудита АРМА

Кабинет министров Украины принял решение о создании Комиссии, которая проведет внешний аудит Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на АРМА.

Согласно решению правительства, независимое оценивание эффективности работы агентства будет осуществляться с участием международных партнеров, которые в течение последних трех лет поддерживали Украину в сфере борьбы с коррупцией, реформирования правоохранительных органов и управления арестованными активами.

Протокольным решением поручено несколько шагов по формированию состава комиссии. Секретариат Кабмина в десятидневный срок должен подготовить список международных партнеров, оказывавших помощь Украине в соответствующих сферах. Министерство иностранных дел и Министерство юстиции обратятся к этим партнерам с приглашением предоставить кандидатуры в состав комиссии.

Внешнее оценивание предусмотрено новой редакцией закона о реформе АРМА, вступившей в силу 30 июля 2025 года. Цель аудита – независимая оценка эффективности деятельности агентства, его институциональной способности и соответствия международным стандартам управления арестованными активами.

Исполняющая обязанности главы АРМА Ярослава Максименко подчеркнула, что формирование комиссии с участием международных партнеров обеспечит объективность оценки, а результаты станут основой для дальнейшего развития агентства.

Проведение внешнего аудита определено одним из ключевых инструментов реформы АРМА. Он дополнит введение новой конкурсной процедуры отбора руководства агентства, усовершенствование механизмов передачи активов в управление и интеграцию современных электронных инструментов контроля.

Напомним, президент Владимир Зеленский 27 июля подписал закон №12374-д о реформе АРМА . Этот шаг является частью обязательств Украины в рамках программы Ukraine Facility – ключевого инструмента для получения финансовой помощи от Евросоюза.