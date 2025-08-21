Уряд розпочав формування комісії для проведення зовнішнього аудиту АРМА

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про створення Комісії, яка проведе зовнішній аудит Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на АРМА.

Відповідно до рішення уряду, незалежне оцінювання ефективності роботи агентства здійснюватиметься за участю міжнародних партнерів, які протягом останніх трьох років підтримували Україну у сферах боротьби з корупцією, реформування правоохоронних органів та управління арештованими активами.

Протокольним рішенням доручено кілька кроків для формування складу комісії. Секретаріат Кабміну у десятиденний строк має підготувати перелік міжнародних партнерів, що надавали допомогу Україні у відповідних сферах. Міністерство закордонних справ та Міністерство юстиції звернуться до цих партнерів із запрошенням надати кандидатури до складу комісії.

Зовнішнє оцінювання передбачене новою редакцією закону про реформу АРМА, яка набрала чинності 30 липня 2025 року. Мета аудиту – незалежна оцінка ефективності діяльності агентства, його інституційної спроможності та відповідності міжнародним стандартам управління арештованими активами.

Виконувачка обов’язків голови АРМА Ярослава Максименко підкреслила, що формування комісії за участю міжнародних партнерів забезпечить об’єктивність оцінювання, а результати стануть основою для подальшого розвитку агентства.

Проведення зовнішнього аудиту визначено одним із ключових інструментів реформи АРМА. Він доповнить запровадження нової конкурсної процедури відбору керівництва агентства, удосконалення механізмів передачі активів в управління та інтеграцію сучасних електронних інструментів контролю.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 27 липня підписав закон №12374-д про реформу АРМА. Цей крок є частиною зобов’язань України в межах програми Ukraine Facility — ключового інструменту для отримання фінансової допомоги від Євросоюзу.