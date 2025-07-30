Кабмин уволил Елену Думу с должности главы АРМА и объявил о полной перезагрузке агентства

Кабинет министров уволил главу Агентства по розыску и управлению активами (АРМА) Елену Думу после инициативы премьер-министра Юлии Свириденко о полной перезагрузке учреждения. Президент Владимир Зеленский поддержал это предложение. Правительство уже объявило новый конкурс на должность руководителя АРМА.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Перезапуск АРМА

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что 29 июля обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с инициативой полной перезагрузки Агентства по розыску и управлению активами. План правительства получил поддержку президента.

Сегодня на заседании Кабинета министров было принято решение об увольнении главы агентства и объявлен конкурс на замещение этой должности. В конкурсную комиссию войдут представители правительства и международные партнеры, которые поддерживают Украину в борьбе с коррупцией.

"Главная задача — чтобы все арестованные активы, активы подсанкционных лиц и принадлежащее России имущество максимально работали на оборону и устойчивость Украины", - подытожила Свириденко.

Центр противодействия коррупции связывает отставку Думы с " поздним подписанием Зеленского закона об АРМА". " Из-за промедления с подписанием закона Украина провалила обещания перед ЕС и не получила на равном месте 1,5 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility ", – говорится в сообщении . Также ГПК напоминает, что Дума официально поддержала закон , ограничивающий независимость НАБУ и САП.

В то же время народная депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина отметила, что правительство лишь формально уволило Думу по собственному желанию.

"Сегодня вступил в силу наш закон о реформе АРМА, который дает правительству право уволить действующую председателя в связи с неэффективной работой. Поэтому при отсутствии заявления основание для увольнения могло бы быть другим", - написала она.

О том, что Елена Дума подала в отставку, стало известно сегодня утром. Она объяснила это тем, что накануне международного аудита агентство хочет обеспечить независимость проверки, поэтому и приняла такое решение. Кроме того, Дума отчиталась по результатам работы в должности.

Напомним, 27 июля президент Владимир Зеленский подписал закон о реформе АРМА. Этот шаг является частью обязательства Украины в рамках программы Ukraine Facility – ключевого инструмента для получения финансовой помощи от Евросоюза.

Елена Дума была назначена главой АРМА решением Кабмина от 30 июня 2023 года. Таким образом, занимала этот пост более двух лет.