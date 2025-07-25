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АРМА заявило, что доходы от управления "трубой Медведчука" выросли в пять раз

АРМА
Доходы от управления "трубой Медведчука" выросли/АРМА

Благодаря усиленному контролю со стороны Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) доходы государства от управления арестованной частью магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" выросли в пять раз.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение главы АРМА Елены Думы.

Теперь компания "Укртранснафта", которая входит в Группу Нафтогаз и является управляющим этого актива, ежемесячно платит не менее 5 млн грн, тогда как в июле бюджет получит уже 11 млн грн.

В агентстве отметили, что речь идет не только об экономическом эффекте, но и о соблюдении интересов национальной безопасности. Управление этим активом, арестованным в рамках санкционной политики в отношении связанных с Виктором Медведчуком структур, происходит в условиях усиленного контроля по соображениям безопасности.

В мае 2025 года АРМА уже проводила выездную проверку эффективности управления "трубой" и нынешние финансовые результаты считает свидетельством положительной динамики. Владимир Цепенда подтвердил, что "Укртранснафта" рассматривает свое участие в управлении не только как операционную деятельность, но и как обязательство перед государством работать результативно.

Напомним, в феврале 2024 года Верховный суд окончательно признал за государством право собственности на украинскую часть магистрального нефтепродуктопровода Самара - Западное направление. Этот актив общеизвестен в народе как "труба Медведчука".

Автор:
Татьяна Гойденко