АРМА проверило управление "трубой Медведчука": комиссия осмотрела арестованный стратегический актив

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) провело выездную проверку эффективности управления частью магистрального нефтепродуктопровода "Самара — Западное направление". Комиссия рассмотрела целевое использование актива, состояние линейно-производственных диспетчерских станций и документацию о расходах.

Об этом сообщила пресс-служба нацагентства.

"Этот трубопровод, известный в обществе как "труба Медведчука", является важным звеном топливно-энергетической системы Украины. Его эффективное управление имеет стратегическое значение для энергетической безопасности государства и обеспечения обороноспособности в условиях войны ", — отметили в АРМА.

Комиссия центрального аппарата АРМА и представители "Укртранснафты" — управляющего арестованного имущества — проверили целевое использование актива, состояние линейно-производственных диспетчерских станций, а также меры, предпринимаемые управляющим для сохранения имущества. Особое внимание было уделено охране объекта и обустройству фортификационного оборудования для его защиты. Кроме того, был осмотр пунктов налива дизельного горючего и подтверждено наличие горючего как стратегического ресурса.

В настоящее время чиновники обрабатывают документы, полученные во время проверки, в частности о правомерности понесенных расходов. По результатам контроля управляющий получит официальный вывод об эффективности управления активом.

Напомним, АРМА приступила к конкурсным процедурам по поиску управителей и оценщиков для большого комплекса арестованных активов, переданных в управление согласно постановлению следственного судьи Печерского райсуда Киева.