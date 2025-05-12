АРМА перевірило управління "трубою Медведчука": комісія оглянула арештований стратегічний актив

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) здійснило виїзну перевірку ефективності управління частиною магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок". Комісія розглянула цільове використання активу, стан лінійно-виробничих диспетчерських станцій та документацію про витрати.

Про це повідомила пресслужба нацагентства.

"Цей трубопровід, відомий у суспільстві як "труба Медведчука", є важливою ланкою паливно-енергетичної системи України. Його ефективне управління має стратегічне значення для енергетичної безпеки держави та забезпечення обороноздатності в умовах війни", — зазначили в АРМА.

Комісія центрального апарату АРМА та представники "Укртранснафти" — управителя арештованого майна — перевірили цільове використання активу, стан лінійно-виробничих диспетчерських станцій, а також заходи, яких вживає управитель для збереження майна. Особливу увагу було приділено охороні об’єкта та облаштуванню фортифікаційного обладнання для його захисту. Крім того, було здійснено огляд пунктів наливу дизельного пального та підтверджено наявність пального як стратегічного ресурсу.

Наразі чиновники опрацювують документи, отримані під час перевірки, зокрема щодо правомірності понесених витрат. За результатами контролю управитель отримає офіційний висновок про ефективність управління активом.

Нагадаємо, АРМА розпочало конкурсні процедури з пошуку управителів та оцінювачів для великого комплексу арештованих активів, переданих в управління згідно з ухвалою слідчого судді Печерського райсуду Києва.