Хто продаватиме арештовані активи: АРМА назвало переможців та оголосило нові конкурси

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) визначило переможців конкурсів на реалізацію арештованих активів та оголосило нові відбори для пошуку компаній-реалізаторів.

Про це повідомляє голова АРМА Олена Дума.

Переможцями конкурсів стали:

ПП "Тендер Онлайн", яке реалізує металеві прутки, прокат та глосит;

ТОВ "Полонекс" якому доручено продаж залізорудних окатишів.

Також АРМА оголосило нові конкурси на реалізацію таких арештованих активів:

6 228 тонн глинозему;

розібрана лінія для виробництва сигарет;

понад 2 300 тонн залізорудних окатишів;

мобільні телефони, ноутбуки, одяг, парфумерія, косметика;

сідловий тягач DAF та напівпричіп-цистерна.

Також АРМА розпочало конкурсні процедури з пошуку управителів та оцінювачів для великого комплексу арештованих активів, переданих в управління згідно з ухвалою слідчого судді Печерського райсуду Києва.