- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Хто продаватиме арештовані активи: АРМА назвало переможців та оголосило нові конкурси
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) визначило переможців конкурсів на реалізацію арештованих активів та оголосило нові відбори для пошуку компаній-реалізаторів.
Про це повідомляє голова АРМА Олена Дума.
Переможцями конкурсів стали:
- ПП "Тендер Онлайн", яке реалізує металеві прутки, прокат та глосит;
- ТОВ "Полонекс" якому доручено продаж залізорудних окатишів.
Також АРМА оголосило нові конкурси на реалізацію таких арештованих активів:
- 6 228 тонн глинозему;
- розібрана лінія для виробництва сигарет;
- понад 2 300 тонн залізорудних окатишів;
- мобільні телефони, ноутбуки, одяг, парфумерія, косметика;
- сідловий тягач DAF та напівпричіп-цистерна.
Також АРМА розпочало конкурсні процедури з пошуку управителів та оцінювачів для великого комплексу арештованих активів, переданих в управління згідно з ухвалою слідчого судді Печерського райсуду Києва.