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Хто продаватиме арештовані активи: АРМА назвало переможців та оголосило нові конкурси

АРМА
АРМА обрало компанії для продажу арештованих активів / АРМА

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) визначило переможців конкурсів на реалізацію арештованих активів та оголосило нові відбори для пошуку компаній-реалізаторів.

Про це повідомляє голова АРМА Олена Дума.

Переможцями конкурсів стали:

  • ПП "Тендер Онлайн", яке реалізує металеві прутки, прокат та глосит;
  • ТОВ "Полонекс" якому доручено продаж залізорудних окатишів.

Також АРМА оголосило нові конкурси на реалізацію таких арештованих активів:

  • 6 228 тонн глинозему;
  • розібрана лінія для виробництва сигарет;
  • понад 2 300 тонн залізорудних окатишів;
  • мобільні телефони, ноутбуки, одяг, парфумерія, косметика;
  • сідловий тягач DAF та напівпричіп-цистерна.

Також АРМА розпочало конкурсні процедури з пошуку управителів та оцінювачів для великого комплексу арештованих активів, переданих в управління згідно з ухвалою слідчого судді Печерського райсуду Києва.

Автор:
Тетяна Гойденко