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АРМА розпочинає відбір управителів і оцінювачів для масштабного комплексу арештованих активів олігарха

АРМА
АРМА шукає управителя для великого комплексу арештованих активів / Transparency International Ukraine

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпочало конкурсні процедури з пошуку управителів та оцінювачів для великого комплексу арештованих активів, переданих в управління згідно з ухвалою слідчого судді Печерського райсуду Києва.

Про це повідомляє голова АРМА Олена Дума.

За її словами, активи пов’язані з одним із відомих українських олігархів і охоплюють підприємства та майно у різних регіонах країни.

До переліку входять корпоративні права 28 компаній, які працюють у сферах будівництва, нерухомості, енергетики, аграрного бізнесу та фінансів.

Також у списку — сім спиртових заводів (Юрковецький, Уладівський, Довжоцький, Іваньківський, Тхорівський, Борщівський та Воютицький), 121 об’єкт нерухомості в Києві та восьми областях, а також 99 транспортних засобів.

АРМА вже провело інвентаризацію активів і підготувало відповідну документацію. Наразі агентство проводить ринкові консультації для визначення потенційних управителів — компаній, які відповідатимуть за ефективне використання арештованого майна.

Паралельно триває відбір оцінювачів для незалежної оцінки вартості активів.

Після завершення всіх процедур і отримання оцінок інформація буде оприлюднена на платформі Prozorro.

АРМА не вказує прізвище фігуранта, але на опублікованому фото помітно, що йдеться про підсанкційного олігарха-втікача Костянтина Жеваго, майно якого було передано до АРМА ще на початку березня.

Фото 2 — АРМА розпочинає відбір управителів і оцінювачів для масштабного комплексу арештованих активів олігарха

Додамо, що АРМА знову оголосило новий конкурс на відбір управителя ТРЦ Gulliver – одного з найбільших торговельно-розважальних центрів у Києві. 

Автор:
Тетяна Гойденко