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АРМА начинает отбор управляющих и оценщиков для масштабного комплекса арестованных активов олигарха

АРМА
АРМА ищет управляющего для большого комплекса арестованных активов/Transparency International Ukraine

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) приступило к конкурсным процедурам по поиску управителей и оценщиков для большого комплекса арестованных активов, переданных в управление согласно определению следственного судьи Печерского райсуда Киева.

Об этом сообщает глава АРМА Елена Дума.

По ее словам, активы связаны с одним из известных украинских олигархов и охватывают предприятия и имущество в разных регионах страны.

В список входят корпоративные права 28 компаний, работающих в сферах строительства, недвижимости, энергетики, аграрного бизнеса и финансов.

Также в списке семь спиртовых заводов (Юрковецкий, Владовский, Довжокский, Иваньковский, Тхоровский, Борщевский и Войтицкий), 121 объект недвижимости в Киеве и восьми областях, а также 99 транспортных средств.

АРМА уже провела инвентаризацию активов и подготовила соответствующую документацию.

Параллельно идет отбор оценщиков для независимой оценки стоимости активов.

После завершения всех процедур и получения оценок, информация будет обнародована на платформе Prozorro.

АРМА не указывает фамилию фигуранта, но на опубликованном фото, заметно, что речь идет о беглом подсанкционном олигархе Константине Жеваго, имущество которого было передано в АРМА еще в начале марта.

Фото 2 — АРМА начинает отбор управляющих и оценщиков для масштабного комплекса арестованных активов олигарха

Добавим, что АРМА снова объявила новый конкурс на отбор управляющего ТРЦ Gulliver – одного из крупнейших торгово-развлекательных центров в Киеве.

Автор:
Татьяна Гойденко