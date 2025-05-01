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Винтовки, карабины, пистолет: АРМА впервые выставляет оружие на продажу

оружие
АРМА реализует изъятое огнестрельное оружие. / Depositphotos

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) впервые реализует огнестрельное оружие.

Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Об активах

Речь идет о коллекции, изъятой у бывшего командира бригады терробороны Запорожской области.

По решению суда в АРМА передано:

  • самозарядные карабины;
  • винтовки;
  • пистолет;
  • помповое ружье, которые были конфискованы во время расследования ДБР.

Следствие выяснило, что должностное лицо незаконно назначило боевые выплаты своей жене и нескольким другим лицам, которые фактически не участвовали в боевых действиях.

В настоящее время идет сбор и анализ информации об активах. После этого имущество передадут на аукцион через Prozorro. Продажи, а также проведут рыночную оценку.

"Это беспрецедентный случай для Национального агентства", – говорится в сообщении.

Напомним, недавно АРМА обнаружила недвижимость, транспорт, технику и денежные средства, принадлежащие лицам, подозреваемым в причастности к хищению государственных средств, выделенных на строительство в условиях военного положения.

Автор:
Ольга Опенько