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Винтовки, карабины, пистолет: АРМА впервые выставляет оружие на продажу
Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) впервые реализует огнестрельное оружие.
Об этом сообщает пресс-служба агентства.
Об активах
Речь идет о коллекции, изъятой у бывшего командира бригады терробороны Запорожской области.
По решению суда в АРМА передано:
- самозарядные карабины;
- винтовки;
- пистолет;
- помповое ружье, которые были конфискованы во время расследования ДБР.
Следствие выяснило, что должностное лицо незаконно назначило боевые выплаты своей жене и нескольким другим лицам, которые фактически не участвовали в боевых действиях.
В настоящее время идет сбор и анализ информации об активах. После этого имущество передадут на аукцион через Prozorro. Продажи, а также проведут рыночную оценку.
"Это беспрецедентный случай для Национального агентства", – говорится в сообщении.
Напомним, недавно АРМА обнаружила недвижимость, транспорт, технику и денежные средства, принадлежащие лицам, подозреваемым в причастности к хищению государственных средств, выделенных на строительство в условиях военного положения.