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Гвинтівки, карабіни, пістолет: АРМА вперше виставляє зброю на продаж
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) вперше реалізує вогнепальну зброю.
Про це інформує пресслужба агентства.
Про активи
Йдеться про колекцію, вилучену у колишнього командира бригади тероборони Запорізької області.
За рішенням суду до АРМА передано:
- самозарядні карабіни;
- гвинтівки;
- пістолет;
- помпову рушницю, які були конфісковані під час розслідування ДБР.
Слідство з’ясувало, що посадовець незаконно призначив бойові виплати своїй дружині та кільком іншим особам, які фактично не брали участі в бойових діях.
Наразі триває збір і аналіз інформації про активи. Після цього майно передадуть на аукціон через Prozorro.Продажі, а також проведуть ринкову оцінку.
"Це безпрецедентний випадок для Національного агентства", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно АРМА виявило нерухомість, транспорт, техніку та грошові кошти, що належать особам, підозрюваним у причетності до розкрадання державних коштів, виділених на будівництво в умовах воєнного стану.