Гвинтівки, карабіни, пістолет: АРМА вперше виставляє зброю на продаж

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) вперше реалізує вогнепальну зброю.

Про це інформує пресслужба агентства.

Про активи

Йдеться про колекцію, вилучену у колишнього командира бригади тероборони Запорізької області.

За рішенням суду до АРМА передано:

самозарядні карабіни;

гвинтівки;

пістолет;

помпову рушницю, які були конфісковані під час розслідування ДБР.

Слідство з’ясувало, що посадовець незаконно призначив бойові виплати своїй дружині та кільком іншим особам, які фактично не брали участі в бойових діях.

Наразі триває збір і аналіз інформації про активи. Після цього майно передадуть на аукціон через Prozorro.Продажі, а також проведуть ринкову оцінку.

"Це безпрецедентний випадок для Національного агентства", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно АРМА виявило нерухомість, транспорт, техніку та грошові кошти, що належать особам, підозрюваним у причетності до розкрадання державних коштів, виділених на будівництво в умовах воєнного стану.