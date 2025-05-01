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Гвинтівки, карабіни, пістолет: АРМА вперше виставляє зброю на продаж

зброя
АРМА реалізує вилучену вогнепальну зброю. / Depositphotos

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) вперше реалізує вогнепальну зброю. 

Про це інформує пресслужба агентства.

Про активи

Йдеться про колекцію, вилучену у колишнього командира бригади тероборони Запорізької області.

За рішенням суду до АРМА передано:

  • самозарядні карабіни; 
  • гвинтівки; 
  • пістолет;
  •  помпову рушницю, які були конфісковані під час розслідування ДБР.

Слідство з’ясувало, що посадовець незаконно призначив бойові виплати своїй дружині та кільком іншим особам, які фактично не брали участі в бойових діях.

Наразі триває збір і аналіз інформації про активи. Після цього майно передадуть на аукціон через Prozorro.Продажі, а також проведуть ринкову оцінку.

"Це безпрецедентний випадок для Національного агентства", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно АРМА виявило нерухомість, транспорт, техніку та грошові кошти, що належать особам, підозрюваним у причетності до розкрадання державних коштів, виділених на будівництво в умовах воєнного стану.

Автор:
Ольга Опенько