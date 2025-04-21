АРМА снова ищет управляющего для ТРЦ Gulliver: ожидаемый доход – более 17 млн гривен

Государственное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило новый конкурс на отбор управляющего ТРЦ Gulliver – одного из крупнейших торгово-развлекательных центров в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Речь идет об управлении масштабным активом площадью более 151 тыс. кв. м, рыночная стоимость которого составляет 7,6 млрд гривен согласно оценке, проведенной независимым оценщиком, избранным на конкурсной основе. Резонансный актив уже на Prozorro.

АРМА напоминает, что управление ТРЦ Gulliver – это ответственность перед государством на 7,6 миллиарда гривен, а минимальная сумма ожидаемых доходов составляет более 17 миллионов гривен. По результатам аукциона управляющий будет обязан более 70% прибыли платить в государственный бюджет.

Нацагентство категорически заявляет, что не допустит управления арестованными активами субъектов, связанных с бывшими собственниками или аффилированных с российской федерацией. Все участники проходят строгие проверки на добродетель и соответствие квалификационным требованиям.

Во время предыдущего конкурса, который завершился в марте этого года, АРМА пришлось отклонить всех трех участников – БК "Миллениум", Консорциум "Управляющая компания "Эспланада" и ООО "Алакор Сити". Ни один из претендентов не отвечал всем требованиям тендерной документации после тщательной проверки, в том числе из привлечения.

Поиск управляющего для Gulliver

24 апреля 2024 года Офис генерального прокурора инициировал передачу ТРЦ Gulliver бизнесмена Виктора Полищука, владельца сети магазинов "Эльдорадо", в АРМА. Ходатайство было подано в Шевченковский районный суд Киева в рамках уголовного расследования БЭБ по уклонению руководством ТРЦ от уплаты налогов.

Уже 3 июня 2024 года суд рассмотрел ходатайство ОГП о передаче ТРЦ в управление АРМА и удовлетворил ходатайство в рамках уголовного производства, но вопрос о реализации имущества суд не решал. Прокурор отметил, что требовалась только передача ТРЦ в управление Арма, а не его реализация.

В июле 2024 года АРМА объявила конкурс по отбору оценщика ТРЦ Gulliver, а управляющего начали искать в октябре того же года. В январе 2025 года на Prozorro прошел аукцион по отбору управляющего ТРЦ, рыночная стоимость которого составляет 7,6 млрд гривен.