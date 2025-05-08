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Кто будет продавать арестованные активы: АРМА назвала победителей и объявила новые конкурсы
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) определило победителей конкурсов на реализацию арестованных активов и объявило о новых отборах для поиска компаний-реализаторов.
Об этом сообщает глава АРМА Елена Дума.
Победителями конкурсов стали:
- ЧП "Тендер Онлайн", реализующее металлические прутки, прокат и глоссит;
- ООО "Полонекс" которому поручена продажа железорудных окатышей.
Также АРМА объявила новые конкурсы на реализацию таких арестованных активов:
- 6 228 тонн глинозема;
- разобрана линия для производства сигарет;
- свыше 2 300 тонн железорудных окатышей;
- мобильные телефоны, ноутбуки, одежда, парфюмерия, косметика;
- седельный тягач DAF и полуприцеп-цистерна.
Также АРМА приступила к конкурсным процедурам по поиску управителей и оценщиков для большого комплекса арестованных активов, переданных в управление согласно определению следственного судьи Печерского райсуда Киева.