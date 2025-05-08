Кто будет продавать арестованные активы: АРМА назвала победителей и объявила новые конкурсы

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) определило победителей конкурсов на реализацию арестованных активов и объявило о новых отборах для поиска компаний-реализаторов.

Об этом сообщает глава АРМА Елена Дума.

Победителями конкурсов стали:

ЧП "Тендер Онлайн", реализующее металлические прутки, прокат и глоссит;

ООО "Полонекс" которому поручена продажа железорудных окатышей.

Также АРМА объявила новые конкурсы на реализацию таких арестованных активов:

6 228 тонн глинозема;

разобрана линия для производства сигарет;

свыше 2 300 тонн железорудных окатышей;

мобильные телефоны, ноутбуки, одежда, парфюмерия, косметика;

седельный тягач DAF и полуприцеп-цистерна.

Также АРМА приступила к конкурсным процедурам по поиску управителей и оценщиков для большого комплекса арестованных активов, переданных в управление согласно определению следственного судьи Печерского райсуда Киева.