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Кто будет продавать арестованные активы: АРМА назвала победителей и объявила новые конкурсы

АРМА
АРМА выбрала компании для продажи арестованных активов/АРМА

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) определило победителей конкурсов на реализацию арестованных активов и объявило о новых отборах для поиска компаний-реализаторов.

Об этом сообщает глава АРМА Елена Дума.

Победителями конкурсов стали:

  • ЧП "Тендер Онлайн", реализующее металлические прутки, прокат и глоссит;
  • ООО "Полонекс" которому поручена продажа железорудных окатышей.

Также АРМА объявила новые конкурсы на реализацию таких арестованных активов:

  • 6 228 тонн глинозема;
  • разобрана линия для производства сигарет;
  • свыше 2 300 тонн железорудных окатышей;
  • мобильные телефоны, ноутбуки, одежда, парфюмерия, косметика;
  • седельный тягач DAF и полуприцеп-цистерна.

Также АРМА приступила к конкурсным процедурам по поиску управителей и оценщиков для большого комплекса арестованных активов, переданных в управление согласно определению следственного судьи Печерского райсуда Киева.

Автор:
Татьяна Гойденко