АРМА заявило, що доходи від управління "трубою Медведчука" зросли вп'ятеро

Завдяки посиленому контролю з боку Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) доходи держави від управління арештованою частиною магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" зросли в п’ять разів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови АРМА Олени Думи.

Відтепер компанія "Укртранснафта", яка входить до Групи Нафтогаз і є управителем цього активу, щомісяця сплачує щонайменше 5 млн грн, тоді як у липні бюджет отримає вже 11 млн грн.

В агентстві зазначили, що йдеться не лише про економічний ефект, а й про дотримання інтересів національної безпеки. Управління цим активом, арештованим у межах санкційної політики щодо пов’язаних із Віктором Медведчуком структур, відбувається в умовах посиленого контролю з безпекових міркувань.

У травні 2025 року АРМА вже проводила виїзну перевірку ефективності управління "трубою", і нинішні фінансові результати вважає свідченням позитивної динаміки. Володимир Цепенда підтвердив, що "Укртранснафта" розглядає свою участь в управлінні не лише як операційну діяльність, а як зобов’язання перед державою працювати результативно.

Нагадаємо, у лютому 2024 року Верховний суд остаточно визнав за державою право власності на українську частину магістрального нафтопродуктопроводу “Самара - Західний напрямок”. Цей актив загальновідомий у народі як "труба Медведчука".