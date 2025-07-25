Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,77

+0,01

EUR

49,10

+0,12

Готівковий курс:

USD

41,72

41,65

EUR

49,20

49,05

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

АРМА заявило, що доходи від управління "трубою Медведчука" зросли вп'ятеро

АРМА
Доходи від управління "трубою Медведчука" зросли / АРМА

Завдяки посиленому контролю з боку Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) доходи держави від управління арештованою частиною магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" зросли в п’ять разів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови АРМА Олени Думи.

Відтепер компанія "Укртранснафта", яка входить до Групи Нафтогаз і є управителем цього активу, щомісяця сплачує щонайменше 5 млн грн, тоді як у липні бюджет отримає вже 11 млн грн.

В агентстві зазначили, що йдеться не лише про економічний ефект, а й про дотримання інтересів національної безпеки. Управління цим активом, арештованим у межах санкційної політики щодо пов’язаних із Віктором Медведчуком структур, відбувається в умовах посиленого контролю з безпекових міркувань.

У травні 2025 року АРМА вже проводила виїзну перевірку ефективності управління "трубою", і нинішні фінансові результати вважає свідченням позитивної динаміки. Володимир Цепенда підтвердив, що "Укртранснафта" розглядає свою участь в управлінні не лише як операційну діяльність, а як зобов’язання перед державою працювати результативно.

Нагадаємо, у лютому 2024 року Верховний суд остаточно визнав за державою право власності на українську частину магістрального нафтопродуктопроводу “Самара - Західний напрямок”. Цей актив загальновідомий у народі як "труба Медведчука".

Автор:
Тетяна Гойденко