Глава АРМА Елена Дума подала в отставку

Глава Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума объявила о своей отставке в день вступления в силу закона об усилении институциональной способности АРМА. Она заявила, что ее миссия завершена, а агентство теперь имеет крепкую команду и законодательно закрепленную реформу.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении Елены Думы.

Глава АРМА увольняется

"Я умею принимать решения. Я написала заявление об увольнении с должности главы Национального агентства по розыску и менеджменту активов и прошу правительство его удовлетворить. Сегодня официально вступил в силу закон об усилении институциональной способности АРМА. Поэтому важно сделать это именно в этот день", - подчеркнула она.

Дума отметила, что трансформация АРМА началась в 2023 году, когда команда агентства взяла курс на реформирование учреждения с крайне отрицательной репутацией и низкой эффективностью.

По ее словам, за это время удалось добиться значительных результатов:

увеличить поступление в госбюджет;

внедрить прозрачные инструменты работы через Prozorro и Prozorro.Продажи;

усилить взаимодействие со СМИ и обществом;

наладить международное сотрудничество;

провести полную идентификацию активов;

начать модернизацию Реестра арестованных активов.

Она добавила, что впереди АРМА ожидает международный аудит — важный этап, который должен усилить институционную способность агентства. Именно поэтому, по словам Думы, чтобы обеспечить независимость этой проверки, она решила подать в отставку.

Дума выразила надежду, что правительство временно передаст руководство агентством одному из ее заместителей, которое сможет обеспечить надлежащее сопровождение аудита и стабильную работу учреждения до избрания нового руководителя.

В завершение своей каденции она отметила, что покидает должность с результатом – 16 млн грн, которые поступили в государственный бюджет от управления активами, в частности, так называемой "трубой Медведчука".

Дума убеждена, что АРМА имеет прочный профессиональный фундамент и сильную команду, способную продолжить начатые реформы. "Моя миссия здесь – выполнена. Надеюсь увидеть такие же и еще лучшие результаты", – подытожила она.

В то же время нардеп, заместитель председателя финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк отмечает, что вопрос отставки Думы с должности главы АРМА будет вынесен на рассмотрение правительства сегодня.

"Сегодня этот вопрос вынесут на КМУ, и ее уволят", – пишет он, добавляя, что после этого должен быть объявлен конкурс на нового руководителя.

Напомним, 27 июля президент Владимир Зеленский подписал закон о реформе АРМА. Этот шаг является частью обязательства Украины в рамках программы Ukraine Facility – ключевого инструмента для получения финансовой помощи от Евросоюза.

Елена Дума была назначена главой АРМА решением Кабмина от 30 июня 2023 года. Таким образом, занимала этот пост более двух лет.