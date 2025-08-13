Владельцы Eva и Varus стали победителями аукциона по приватизации "Винницабытхим": цена во время торгов выросла вдвое

13 августа состоялся онлайн-аукцион на платформе "Prozorro.Продажи" по продаже 100% государственного пакета акций ЧАО "Винницабытхим", одного из крупнейших производителей моющих средств в Украине. Предприятие, ранее принадлежавшее российскому олигарху и национализированное, хотят купить за более 608 млн грн.

Как передает Delo.ua, об этом свидетельствуют данные с аукциона .

Что известно об аукционе

Общество с ограниченной ответственностью "Афина-Групп" выиграло аукцион, предложив 608,14 млн грн, что почти вдвое превышает начальную цену лота в 301,40 млн грн.

Денежные средства от приватизации направляются на восстановление страны после вооруженной агрессии. Предприятие готово к масштабированию, модернизации или интеграции в бизнес новых владельцев.

ЧАО "Винницабытхим" предложило к продаже 266 367 простых именных акций, что составляет 100% уставного капитала компании.

Основная деятельность предприятия – производство мыла, моющих и чистящих средств. Среднесписочная численность работников составляет 16 человек.

По состоянию на конец марта 2025 года у компании была задолженность по зарплате, перед бюджетом и Пенсионным фондом, а также просроченная кредиторская задолженность, в частности, перед некоторыми контрагентами, к которым применены специальные экономические санкции.

Обязанности нового владельца:

сохранить главные виды деятельности компании;

в течение шести месяцев погасить долги по заработной плате и перед бюджетом;

погасить просроченную кредиторскую задолженность, за исключением долгов перед подсанкционными лицами;

не допускать передачу активов компании или самих акций лицам, связанным с государством-агрессором;

гарантировать соблюдение трудовых прав работников, в частности, запрет на увольнение в течение первых шести месяцев;

соблюдать требования экологического законодательства.

О новом владельце

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "Афина – Групп" было зарегистрировано в 2004 году. Размер уставного капитала юридического лица составляет 101 тыс. грн.

Основная деятельность компании – оптовая торговля парфюмерией и косметическими товарами. Кроме этого, компания занимается оптовой торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных, фруктами и овощами, а также разными видами напитков.

Afina Group принадлежит владельцам сетей Eva и Varus Коптику Валерию и Шостаку Руслану.

Что известно об объекте

ЧАО "Винницабытхим" - один из ведущих производителей бытовой химии в Украине. Винницкий завод имеет 12 промышленных линий. Общая мощность завода позволяет производить 6-7 тыс. тонн стиральных порошков в месяц.

Это предприятие ранее принадлежало российскому олигарху Владимиру Плесовскому и его компании "Невская косметика" из Санкт-Петербурга. АРМА получила арестованные активы предприятия "Винницабытхим" в сентябре 2022 года.

В декабре того же года по итогам конкурса по отбору управляющего над арестованными активами "Винницабытхим" победило ООО "Крайтекс-Сервис". В апреле 2023 года решение о передаче "Винницабытхим" в управление "Крайтекс-Сервис" было одобрено также Антимонопольным комитетом.

Тогда средство стирки "Ушастый нянь", производством которого было известное предприятие, было "украинизировано" и стало "Ухастиком".

В сентябре 2024 года Арма передало "Винницабытхим" в Фонд государственного имущества Украины для дальнейшей реализации на аукционе. А тот в феврале 2025 года начал подготовку завода к приватизации.