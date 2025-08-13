Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,43

--0,02

EUR

48,08

--0,12

Готівковий курс:

USD

41,48

41,40

EUR

48,50

48,25

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Власники Eva та Varus стали переможцями аукціону з приватизації "Вінницяпобутхіму": ціна під час торгів зросла вдвоє

Вінницяпобутхім
Приватизація "Вінницяпобутхім" завершена / Фонд держмайна

13 серпня відбувся онлайн-аукціон на платформі “Prozorro.Продажі” з продажу 100% державного пакета акцій ПрАТ “Вінницяпобутхім”, одного з найбільших виробників мийних засобів в Україні. Підприємство, яке раніше належало російському олігарху і було націоналізоване, хочуть купити за понад 608 млн грн.

Як передає Delo.ua, про це свідчать дані з аукціону.

Що відомо про аукціон

Товариство з обмеженою відповідальністю "Афіна-Груп" виграло аукціон, запропонувавши 608, 14 млн грн, що вдвічі перевищує початкову ціну лоту у 301, 40 млн грн. 

Кошти від приватизації спрямовуються на відновлення країни після збройної агресії. Підприємство готове до масштабування, модернізації або інтеграції у бізнес нових власників.

ПрАТ "Вінницяпобутхім" запропонувало до продажу 266 367 простих іменних акцій, що складає 100% статутного капіталу компанії.

Основна діяльність підприємства — виробництво мила, мийних та чистячих засобів. Середньооблікова чисельність працівників становить 16 осіб.

Станом на кінець березня 2025 року компанія мала заборгованість із зарплати, перед бюджетом та Пенсійним фондом, а також прострочену кредиторську заборгованість, зокрема перед деякими контрагентами, до яких застосовані спеціальні економічні санкції.

Фото 2 — Власники Eva та Varus стали переможцями аукціону з приватизації "Вінницяпобутхіму": ціна під час торгів зросла вдвоє
Фото 3 — Власники Eva та Varus стали переможцями аукціону з приватизації "Вінницяпобутхіму": ціна під час торгів зросла вдвоє
Фото 4 — Власники Eva та Varus стали переможцями аукціону з приватизації "Вінницяпобутхіму": ціна під час торгів зросла вдвоє
Фото 5 — Власники Eva та Varus стали переможцями аукціону з приватизації "Вінницяпобутхіму": ціна під час торгів зросла вдвоє

Обов'язки нового власника:

  • зберегти основні види діяльності підприємства;
  • впродовж шести місяців погасити борги із заробітної плати та перед бюджетом;
  • погасити прострочену кредиторську заборгованість, за винятком боргів перед підсанкційними особами;
  • не допускати передачу активів компанії або самих акцій особам, пов’язаним з державою-агресором;
  • гарантувати дотримання трудових прав працівників, зокрема заборону на звільнення протягом перших шести місяців;
  • дотримуватись вимог екологічного законодавства.

Про нового власника

Згідно з даними YouControl, ТОВ "Афіна - Груп" було зареєстровано в 2004 році. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 101 тис. грн.

Основна діяльність компанії — оптова торгівля парфумерією та косметичними товарами. Крім цього, компанія займається оптовою торгівлею зерном, необробленим тютюном, насінням та кормами для тварин, фруктами й овочами, а також різними видами напоїв.

Afina Group належить власникам мереж Eva та Varus Кіптику Валерію та Шостаку Руслану.

Що відомо про об'єкт

ПрАТ "Вінницяпобутхім" — одне з провідних виробників побутової хімії в Україні. Вінницький завод має 12 промислових ліній. Загальна потужність заводу дозволяє виробляти 6−7 тис. тонн пральних порошків на місяць.

Це підприємство раніше належало російському олігарху Володимиру Плесовських і його компанії "Невская косметика" з Санкт-Петербургу. АРМА отримало арештовані активи підприємства "Вінницяпобутхім" у вересні 2022 року.

У грудні того ж року за підсумками конкурсу з відбору управителя над арештованими активами "Вінницяпобутхіму" перемогло ТОВ "Крайтекс-Сервіс". У квітні 2023 року рішення про передачу "Вінницяпобутхіму" в управління "Крайтекс-Сервіс" було схвалене також Антимонопольним комітетом.

Тоді засіб прання "Ушастий нянь", виробництвом якого було відоме підприємство, був "українізований" і став "Вухастиком".

У вересні 2024 року АРМА передало "Вінницяпобутхім" до Фонду державного майна України для подальшої реалізації на аукціоні. А той у лютому 2025 року розпочав підготовку заводу до приватизації.

Автор:
Ольга Опенько