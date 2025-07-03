Державний пакет акцій "Вінницяпобутхім" виставлено на аукціон: яка стартова ціна

13 серпня на платформі "Прозорро.Продажі" відбудеться онлайн-аукціон із продажу 100% державного пакета акцій одного з найбільших виробників мийних засобів в Україні — ПрАТ "Вінницяпобутхім".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Фонду держмайна.

В оголошенні зазначається, що на торги виставлені акції підприємства у кількості 266367 штук. Стартова ціна лоту — 301,4 млн грн без ПДВ. Термін подання пропозицій для участі і аукціоні до 12 серпня 20:00.

"Це готовий бізнес із виробничою інфраструктурою, персоналом, приміщеннями та відпрацьованими процесами. Покупець отримає підприємство, яке можна масштабувати, модернізувати або інтегрувати у власну бізнес-модель без необхідності запуску з нуля", — зазначили у ФДМУ.

Майно " Вінницяпобутхіму "

Майно розташоване за адресою: Вінницька обл., місто Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 4. Основним видом діяльності є виробництво мила та мийних засобів, засобів чищення та полірування.

Об’єкт включає 25 одиниць нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення тощо) загальною площею 31364,2 метрів квадратних, які розташовані на 4 земельних ділянках загальною площею 4,11 га.

Згідно з умовами приватизації, покупець зобов’язаний забезпечити збереження основних видів діяльності, погашення простроченої кредиторської заборгованості, не допустити звільнення працівників протягом шести місяців.

Довідково

ПрАТ "Вінницяпобутхім" раніше належало російському олігарху Володимиру Плесовських та було стягнуто у дохід держави рішенням Вищого антикорупційного суду згідно із законом України "Про санкції".

Підприємство виробляло пральні порошки під брендом "Ушастий нянь", "Лотос", "Макс", "Біо-Н", а також технічні мийні засоби — "Ремокс", "Лабомід" та "Вінвал".

Нагадаємо, у квітні "Вінницяпобутхім" передали Фонду держмайна: держава втратила 70 млн грн через недосконалість законодавства.