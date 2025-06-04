Санаторій в Конча-Заспі виставили на аукціон: яка вартість

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпочало на Prozorro відбір управителя для санаторію «Жовтень», розташованого в престижному районі Києва Конча-Заспа на Столичному шосе.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Зазначається, що ринкова вартість майнового комплексу санаторію «Жовтень» згідно з офіційним звітом про оцінку становить 60 757 000 грн.

Санаторій «Жовтень», як і інші активи Федерації профспілок України, було арештовано та передано до АРМА для проведення прозорого відбору управителя.

Генеральна прокуратура України активно зайнялась передачею в державну власність майна профспілкових організацій, які перейшли до приватних акціонерних товариств “Укрпрофтуру” та “Укрпрофздоровниці”.

Майновий комплекс санаторію «Жовтень» має загальну площу 22 762,90 м² та розташований на великій території в мальовничій місцевості, що забезпечує його високу інвестиційну привабливість.

Як наголошують в АРМА, відкритий конкурс відбудеться на платформі Prozorro, що гарантує максимальну прозорість та конкуренцію між потенційними управителями.

За умовами майбутнього договору, управитель щомісячно перераховуватиме до державного бюджету України встановлений значний відсоток від доходів, отриманих від управління арештованим активом.

Договір також містить обов'язкову норму мінімального щомісячного гарантійного платежу, який управитель зобов'язаний сплачувати з власних коштів при відсутності чи недостатності доходів від управління активом

Нагадаємо, АРМА уклало договір управління з переможцем відкритого конкурсу щодо Будинку профспілок у Києві. Управителем став консорціум “Управляюча компанія ”КАМпарітет".