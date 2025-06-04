Санаторий в Конча-Заспе выставили на аукцион: какая стоимость

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) приступило к Prozorro отбору управляющего для санатория "Октябрь", расположенного в престижном районе Киева Конча-Заспа на Столичном шоссе.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Отмечается, что рыночная стоимость имущественного комплекса санатория "Октябрь" согласно официальному отчету об оценке составляет 60 757 000 грн.

Санаторий "Октябрь", как и другие активы Федерации профсоюзов Украины, был арестован и передан в АРМА для проведения прозрачного отбора управляющего.

Генеральная прокуратура Украины активно занялась передачей в государственную собственность имущества профсоюзных организаций, перешедших в частные акционерные общества "Укрпрофтура" и "Укрпрофздравницы".

Имущественный комплекс санатория "Октябрь" имеет общую площадь 22 762,90 м2 и расположен на большой территории в живописной местности, что обеспечивает его высокую инвестиционную привлекательность.

Как отмечают в АРМА, открытый конкурс состоится на платформе Prozorro, что гарантирует максимальную прозрачность и конкуренцию между потенциальными управляющими.

По условиям будущего договора, управляющий будет ежемесячно перечислять в государственный бюджет Украины установленный значительный процент от доходов, полученных от управления арестованным активом.

Договор также содержит обязательную норму минимального ежемесячного гарантийного платежа, который управляющий обязан уплачивать из собственных средств при отсутствии или недостаточности доходов от управления активом

Напомним, АРМА заключила договор управления с победителем открытого конкурса по Дому профсоюзов в Киеве. Управляющим стал консорциум "Управляющая компания "КАМпаритет".