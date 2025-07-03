Государственный пакет акций "Винницабытхим" выставлен на аукцион: какая стартовая цена

13 августа на платформе "Прозорро.Продажи" состоится онлайн-аукцион по продаже 100% государственного пакета акций одного из крупнейших производителей моющих средств в Украине — ЧАО "Винницабытхим".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Фонда госимущества.

В оглашении отмечается, что на торги выставлены акции предприятия в количестве 266367 штук . Стартовая цена лота — 301,4 млн грн без НДС. Срок подачи предложений для участия и аукциона до 12 августа 20:00.

" Это готовый бизнес с производственной инфраструктурой, персоналом, помещениями и отработанными процессами. Покупатель получит предприятие, которое можно масштабировать, модернизировать или интегрировать в собственную бизнес-модель без необходимости запуска с нуля ", — отметили в ФГИУ .

Имущество " Винницабытхима "

Имущество расположено по адресу: Винницкая обл., г. Винница, ул. Академика Янгеля, 4. Основным видом деятельности является производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств.

Объект включает 25 единиц недвижимого имущества (здания, сооружения, нежилые помещения и т.п.) общей площадью 31364,2 квадратных метров, которые расположены на 4 земельных участках общей площадью 4,11 га.

Согласно условиям приватизации, покупатель обязан обеспечить сохранность основных видов деятельности, погашение просроченной кредиторской задолженности, не допустить увольнения работников в течение шести месяцев.

Справка

ЧАО "Винницабытхим" ранее принадлежало российскому олигарху Владимиру Плесовским и было взыскано в доход государства решением Высшего антикоррупционного суда по закону Украины "О санкциях".

Предприятие производило стиральные порошки под брендом "Ушастый нянь", "Лотос", "Макс", "Био-Н", а также технические моющие средства — "Ремокс", "Лабомид" и "Винвал".

Напомним, в апреле "Винницабытхим" передали Фонду госимущества : государство потеряло 70 млн грн из-за несовершенства законодательства .