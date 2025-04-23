"Винницабытхим" передали Фонду госимущества: государство потеряло 70 млн грн из-за несовершенства законодательства

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) прекращает управление активам ЧАО "Винницабытхим", ранее принадлежавшее российской "Невской косметике" и производившее продукцию под брендом "Ушастый нянь". Предприятие передается в Фонд государственного имущества для дальнейшей реализации.

Об этом сообщила пресс-служба АРМА.

Отмечается, что между АРМА и ООО "Крайтекс-Сервис" подписан дополнительный договор о прекращении управления активами ЧАО "Винницабытхим",

Это произошло во исполнение решения Высшего антикоррупционного суда от 24 июля 2024 года, согласно которому взыскан в доход государства актив, принадлежащий российской компании — долю в размере 100% уставного капитала ЧАО "Винницабытхим".

"За период управления этим арестованным активом АРМА обеспечило поступление почти 100 миллионов гривен в государственный бюджет Украины. Под нашим контролем российский актив, производящий стиральные порошки, детские шампуни, мыло и другую продукцию известного бренда "Ушастый нянь", не только обеспечивал сотни трудовых мест, выполнение договоров, отчисления в бюджет. Когда мы приняли актив в управление, он приносил всего 240 тысяч гривен в месяц", — прокомментировал директор департамента менеджмента активов АРМА Игорь Чулой.

70 млн грн за 9 месяцев — потери бюджета из-за несовершенства нормы закона при применении санкций

По словам главы АРМА Елены Думы, ведомство обращалось к правительству о возможности временно управлять активом до момента реализации и в Верховную Раду по внесению изменений в Закон «О санкциях» с целью предоставления АРМА возможности реализовывать санкционные активы, которые уже есть в управлении как арестованные, через систему Prozorro.

Дума сообщила, что с июля 2024 года, после решения ВАКС, актив перестал приносить уровень дохода, который обеспечивал АРМА, а необходимый для совершенствования процедуры законопроект №10069 так и не был внесен в повестку дня парламента. Поэтому из-за несовершенства законодательства по применению санкций государство потеряло около 70 миллионов гривен только на примере ЧАО "Винницабытхим".

Винницабытхим включили в список объектов крупной приватизации

Стартовая цена на аукционе по приватизации 100% национализированного ЧАО "Винницабытхим" составит 301,41 млн грн.

ЧАО "Винницабытхим" — один из ведущих производителей бытовой химии в Украине. Это предприятие ранее принадлежало российскому олигарху Владимиру Плесовскому и его компании "Невская косметика" из Санкт-Петербурга.

АРМА получила арестованные активы предприятия "Винницабытхим" в сентябре 2022 года.

В декабре того же года по итогам конкурса по отбору управляющего над арестованными активами "Винницабытхим" победило ООО "Крайтекс-Сервис". В апреле 2023 года решение о передаче "Винницабытхим" в управление "Крайтекс-Сервис" было одобрено также Антимонопольным комитетом.

Тогда средство стирки "Ушастый нянь", производством которого было известное предприятие, было "украинизировано" и стало "Ухастиком".

В сентябре 2024 года Арма передало "Винницабытхим" в Фонд государственного имущества Украины для дальнейшей реализации на аукционе. А тот в феврале 2025 года начал подготовку завода к приватизации.