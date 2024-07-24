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ВАКС разрешил национализировать завод "Винницабытхим"
24 июля 2024 года Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) принял решение о национализации завода "Винницабытхим", принадлежавшего российской компании АО "Невская косметика".
Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции.
Согласно решению суда, 100% акций ЧАО "Винницабытхим" взыскано в доход государства. Это предприятие производит косметические средства и бытовую химию на территории Украины.
По данным LIGA.net, конечным владельцем "Невской косметики" является российский олигарх Владимир Плесовских, член партии "Единая Россия". Его компания приобрела "Винницабытхим" в 2006 году.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
После начала полномасштабного вторжения России в Украину завод сначала был арестован, а затем передан в управление украинской компании "Крайтекс-Сервис" из группы Afina. Новый управляющий украинизировал главный бренд предприятия, переименовав его в "Ухастик".
"Крайтекс-Сервис" выражает обеспокоенность, что национализация может привести к остановке производства на полгода.
Решение ВАКС может быть обжаловано в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда в течение пяти дней со дня его провозглашения.
Эта национализация является частью мер Украины по противодействию российскому экономическому влиянию в условиях продолжающейся войны.
Напомним, 13 июня Министерство юстиции Украины просило Высший антикоррупционный суд взыскать в доход государства 100% от общего количества акций частного акционерного общества "Винницабытхим".
Добавим, в управление АРМА были переданы арестованные активы предприятия "Винницабытхим" в сентябре 2022 года.
В декабре того же года ООО "Крайтекс-Сервис" одержало победу по итогам конкурса по отбору управляющего над арестованными активами ЧАО "Винницабытхим".