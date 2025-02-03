Фонд госимущества начал подготовку производителя "Ушастого няня" к приватизации

Фонд государственного имущества Украины начал подготовку к приватизации ЧАО "Винницабытхим", который был известен как производитель стирального порошка "Ушастый нянь".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Отмечается, что, по информации Фонда, предприятие планируют выставить на открытый аукцион.

В пресс-службе напоминают, что предприятие перешло в собственность государства благодаря иску Министерства юстиции к Высшему антикоррупционному суду с требованием применить санкцию по взысканию активов российской компании "Невская косметика" в доход государства.

Что известно о "Винницабытхим"

Ранее сообщалось, что Украина планирует национализировать производителя "Ушастого няня". В частности, Минюст просит взыскать в доход государства 100% от общего количества акций частного акционерного общества "Винницабытхим", принадлежащих акционерному обществу "Невская косметика".

Напомним, что в 2022 году суд передал активы "Винницабытхим" в управление АРМА, что также привело к остановке производства. Для эффективного управления арестованным имуществом был объявлен конкурс, победителем которого стала компания "Крайтекс-сервис".

С этого времени компания ежемесячно перечисляет в государственный бюджет 7,5 миллиона гривен. В 2023 году управляющий уплатил 51 миллион гривен, а в 2024 году — уже 36,4 миллиона гривен, что в целом принесло государству более 87 миллионов гривен.

Напомним, что бизнесмены Валерий Киптик и Руслан Шостак, которым принадлежат сети супермаркетов Varus и магазинов Eva, являются бенефициарами победной компании.

Также стоит отметить, что в апреле Антимонопольный комитет утвердил решение о передаче "Винницабытхим" в управление ООО "Крайтекс-Сервис".