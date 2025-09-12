Судно, землі та агропродукція: хто реалізовуватиме арештовані активи АРМА

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) визначило компанії, які здійснюватимуть реалізацію арештованого майна. Серед активів, що підуть на продаж, судно, земельні ділянки та агропродукція.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Продаж арештованого майна АРМА

За підсумками останнього засідання визначено компанії, які будуть здійснювати реалізацію арештованих активів:

Судно ANKA – ТОВ "Полонекс";

494 земельні ділянки та два об’єкти гірськолижної інфраструктури – ТОВ "Укрінвестенергоконсалт";

Ріпак (15,8 т), озима пшениця (710 т) та насіння льону (26,3 т) – ТОВ "Полонекс".

Найближчим часом повідомлення про відповідні аукціони з’являться на платформі "Prozorro.Продажі".

Крім того, комісія оголосила нові конкурси на реалізацію:

посівів сої;

деревного вугілля;

машин для обробки металу й деревини;

залізничних вагонів;

соняшникової та соєвої олії;

стальних труб та металорізальних верстатів.

Про судно ANKA

Суховантаж ANKA, затриманий Україною у квітні 2025 року в акваторії Чорного моря, підозрюється в участі в незаконному вивезенні зерна з тимчасово окупованих територій. Під час затримання судно перебувало в морі з понад 4,6 тисячами тонн пшениці на борту, ймовірно зібраної на захоплених аграрних угіддях Запорізької та Херсонської областей.

Суховантаж, що плавав під прапором Танзанії, за попередніми даними, заходив до порту окупованого Севастополя, порушуючи як українське законодавство, так і міжнародні норми. ANKA, за інформацією правоохоронних органів, є частиною так званого "тіньового флоту" який систематично використовується для вивезення викраденого українського зерна за кордон.

АРМА отримало в управління морське судно ANKA для подальшої реалізації.