АРМА выявило имущество преступной группы, уклонившейся от уплаты более 400 млн грн налогов

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) провело операцию по запросу правоохранительных органов по выявлению и розыску активов преступной группы, которая уклонилась от уплаты налогов более чем на 400 млн гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на АРМА.

В ходе проведенных мероприятий установлен ряд активов, которые могут принадлежать участникам преступной схемы. Среди них:

  • земельные участки в разных регионах Украины;
  • объекты жилой и нежилой недвижимости, включая производственные помещения;
  • транспортные средства – от грузовых автомобилей до элитных Lexus и Toyota;
  • оружие;
  • корпоративные права в украинских и зарубежных компаниях.

Вся собранная информация передана правоохранительным органам для последующего ареста имущества и его передачи в управление государству.

Добавим, с начала сентября АРМА обработало сотни запросов от украинских и иностранных органов и разыскало сотни объектов недвижимости, транспортные средства, миллиардные средства, корпоративные права, ценные бумаги и оружие. Материалы уже переданы арестам.

Кроме этого, АРМА в 2025 году уже перечислила в госбюджет Украины более 4 млрд. грн. Из них 2,3 миллиарда гривен были направлены Фонду ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Автор:
Татьяна Гойденко