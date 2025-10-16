Запланована подія 2

Завод Медведчука з виробництва будівельних матеріалів виставили на продаж: яка ціна

Бетонбуд
Завод «Бетонбуд» виставили на продаж на Prozorro. Фото: «Бетонбуд»

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпочало конкурс на Prozorro з пошуку управителя для заводу "Бетонбуд" - провідного виробника будівельних матеріалів на Львівщині, який пов’язують із колишніми народними депутатами Віктором Медведчуком та Тарасом Козаком.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Про актив

Зазначається, що завод "Бетонбуд" оснащений сучасним обладнанням для виробництва бетону та інших будівельних сумішей, має ангар для зберігання сипучих матеріалів, офісні та складські приміщення, під'їзну залізничну колію та естакаду з бетонним майданчиком. Серед транспортних засобів – бетоновози, бетононасоси та навантажувачі.

Актив є комерційно привабливим та не потребує додаткових капіталовкладень для відновлення роботи.

За результатами незалежної оцінки, ринкова вартість заводу становить  246 мільйонів гривень.

До складу активу входять:

  • 100% корпоративних прав,
  • 3 об'єкти нерухомості,
  • 30 транспортних засобів,
  • 2 бетонних вузли.

АРМА запрошує компанії, які відповідають кваліфікаційним вимогам, взяти участь у відкритому конкурсі на управління цим активом. Пропозиції приймаються до 23 жовтня 2025 року.

Завод Медведчука та Козака

Згідно з даними Youcontrol, юридична особа ТЗОВ "Бетонбуд" було зареєстровано в 2002 році. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 11,06 млн грн.

Згідно з відкритими реєстрами, кінцевими бенефіціарами "Бетонбуду" виступають Богдан Козак та Сергій Медведчук, брати колишніх народних депутатів  Тараса Козака та Віктора Медведчука.

 За оцінкою АРМА, підприємство має комерційну привабливість для ведення виробничої діяльності, адже займає значні позиції на ринку будівельних матеріалів Львівської області.

У рамках кримінального провадження щодо державної зради завод був переданий в управління АРМА за рішенням Личаківського районного суду Львова.

Раніше АРМА зафіксувало незаконне використання арештованого заводу ТОВ "Бетонбуд". Зокрема, на об’єкті зафіксовано незаконну експлуатацію арештованих потужностей — виготовлення та збут бетонних розчинів, готових для використання. Також виявлено використання спеціального транспорту, призначеного для перевезення продукції.

Автор:
Світлана Манько